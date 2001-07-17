Раздел: Мир
Названы страны, торгующие своим гражданством
Паспорт этих государств можно официально купить.
Гражданство некоторых стран можно купить. Одно «но» — это относительно дорого. Иногда — очень дорого. Второй паспорт стал «новым символом богатства состоятельных людей» — наряду с особняками, яхтами и самолётами, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на charter97.
Кроме каких-то визовых и общественно-социальных привилегий, гражданство другой страны — это страховка и дополнительная мера безопасности при потрясениях на родине.
Чудесная десятка
В мире есть всего десять стран, которые торгуют своими паспортами через инвестиции в бизнес или недвижимость. Восемь из них — офшорные зоны. Самое дорогое гражданство — это австрийское. В экономику страны нужно инвестировать больше 23 миллионов долларов. При этом информация о нём нигде не публикуется и не сообщается другим государствам.
Однако нужно помнить, что в Австрии одна из самых высоких в списке ставка налога на прирост капитала — 28%. На Кипре — 20%, на Мальте — 12%, в Турции — 35%. В Сент-Китсе и Невисе налог на прирост капитала нулевой, паспорт можно получить менее чем за 60 дней, даже просто купив недвижимость. Эта страна стало первым дилером паспортов — работает на рынке с 1984 года.
Почем гражданство
1. Австрия — $23,7 миллиона.
2. Кипр — $2,4 миллиона.
3. Мальта — $1,1 миллион
4. Турция — $1 миллион
5. Вануату — $226,5 тысяч
6. Гренада — $208,3 тысяч. Государство входит в Содружество нации, паспорт Гренады даёт право на безвизовое посещение 141 страны
7. Сент-Китс и Невис — от $150 тысяч, есть различные варианты. Павел Дуров, например, купил паспорт именно этого государства
8. Сент-Люсия — $100 тысяч
9. Доминика — $100 тысяч
Читайте также: В немецкой армии могут начать набор иностранцев
10. Антигуа и Барбуда — $100 тысяч
Гражданство некоторых стран можно купить. Одно «но» — это относительно дорого. Иногда — очень дорого. Второй паспорт стал «новым символом богатства состоятельных людей» — наряду с особняками, яхтами и самолётами, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на charter97.
Кроме каких-то визовых и общественно-социальных привилегий, гражданство другой страны — это страховка и дополнительная мера безопасности при потрясениях на родине.
Чудесная десятка
В мире есть всего десять стран, которые торгуют своими паспортами через инвестиции в бизнес или недвижимость. Восемь из них — офшорные зоны. Самое дорогое гражданство — это австрийское. В экономику страны нужно инвестировать больше 23 миллионов долларов. При этом информация о нём нигде не публикуется и не сообщается другим государствам.
Однако нужно помнить, что в Австрии одна из самых высоких в списке ставка налога на прирост капитала — 28%. На Кипре — 20%, на Мальте — 12%, в Турции — 35%. В Сент-Китсе и Невисе налог на прирост капитала нулевой, паспорт можно получить менее чем за 60 дней, даже просто купив недвижимость. Эта страна стало первым дилером паспортов — работает на рынке с 1984 года.
Почем гражданство
1. Австрия — $23,7 миллиона.
2. Кипр — $2,4 миллиона.
3. Мальта — $1,1 миллион
4. Турция — $1 миллион
5. Вануату — $226,5 тысяч
6. Гренада — $208,3 тысяч. Государство входит в Содружество нации, паспорт Гренады даёт право на безвизовое посещение 141 страны
7. Сент-Китс и Невис — от $150 тысяч, есть различные варианты. Павел Дуров, например, купил паспорт именно этого государства
8. Сент-Люсия — $100 тысяч
9. Доминика — $100 тысяч
Читайте также: В немецкой армии могут начать набор иностранцев
10. Антигуа и Барбуда — $100 тысяч
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