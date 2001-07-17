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Раздел: Мир  
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В Британии мужчина облил кислотой маленького ребенка

В Британии мужчина облил кислотой маленького ребенка Мужчину арестовали.

Вчера, 21 июля, в городе Вустер (Великобритания - ред.) 39-летний житель Вулверхэмптон по неизвестным причинам облил трехлетнего ребенка кислотой. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

Сейчас мальчик находится в больнице с серьезными ожогами на руке и лице.

Мужчину арестовали.

Правоохранители работают над тем, чтобы определить детали происшествия и вещество, которое использовалось для нападения.

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Напомним, британские следователи не исключают причастность разведки РФ к инциденту в Солсбери.
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 Теги: Британия, кислота

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Сегодня, 16:16 » Автор: Татьяна Ларина
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