Раздел: Мир
В ЮАР неизвестные расстреляли микроавтобус: много жертв
11 человек убиты.
Вечером в субботу, 21 июля, в Южно-Африканской Республике группа неизвестных расстреляла микроавтобус с таксистами, возвращавшимися в Йоханнесбург с похорон коллеги. Об этом сообщили представители местных властей, пишет Хроника.инфо со ссылкой на mignews.com.ua.
Инцидент произошел приблизительно в 20:00, в результате нападения погибли 11 человек, еще четверо получили ранения.
"Автомобиль попал в засаду. 11 человек убиты, четверо тяжело ранены и находятся в больнице. Насколько мы понимаем, все они были из ассоциации таксистов Гаутенга", - сказал представитель местной власти.
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В то же время местные власти пока не располагают информацией о том, кто расстрелял микроавтобус.
Вечером в субботу, 21 июля, в Южно-Африканской Республике группа неизвестных расстреляла микроавтобус с таксистами, возвращавшимися в Йоханнесбург с похорон коллеги. Об этом сообщили представители местных властей, пишет Хроника.инфо со ссылкой на mignews.com.ua.
Инцидент произошел приблизительно в 20:00, в результате нападения погибли 11 человек, еще четверо получили ранения.
"Автомобиль попал в засаду. 11 человек убиты, четверо тяжело ранены и находятся в больнице. Насколько мы понимаем, все они были из ассоциации таксистов Гаутенга", - сказал представитель местной власти.
Читайте также: В Киеве неизвестные расстреляли маршрутку
В то же время местные власти пока не располагают информацией о том, кто расстрелял микроавтобус.
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