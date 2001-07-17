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Раздел: Мир  
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В ЮАР неизвестные расстреляли микроавтобус: много жертв

В ЮАР неизвестные расстреляли микроавтобус: много жертв11 человек убиты.

Вечером в субботу, 21 июля, в Южно-Африканской Республике группа неизвестных расстреляла микроавтобус с таксистами, возвращавшимися в Йоханнесбург с похорон коллеги. Об этом сообщили представители местных властей, пишет Хроника.инфо со ссылкой на mignews.com.ua.

Инцидент произошел приблизительно в 20:00, в результате нападения погибли 11 человек, еще четверо получили ранения.

"Автомобиль попал в засаду. 11 человек убиты, четверо тяжело ранены и находятся в больнице. Насколько мы понимаем, все они были из ассоциации таксистов Гаутенга", - сказал представитель местной власти.

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В то же время местные власти пока не располагают информацией о том, кто расстрелял микроавтобус.
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 Теги: ЮАР, расстрел

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Сегодня, 19:17 » Автор: Едгар Букмирза
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