Истребитель перехватил самолет, пролетавший около резиденции Трампа

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Сандерс была заместителем пресс-секретаря Шона Спайсера, который подал в отставку.

Истребители, вылетая на сверхзвуковой скорости, создали много шума, что напугало местных жителей

По данным источников, самолет летел параллельно президентскому Боингу-747, при этом расстояние между ними было меньше разрешенных 5,5 км.