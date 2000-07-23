Раздел: Мир
Истребитель перехватил самолет, пролетавший около резиденции Трампа
Такое явление иногда происходит в этой зоне.
Истребитель F-16 был поднят в субботу в воздух на перехват воздушного судна, которое пересекло границу так называемой бесполетной зоны в районе резиденции президента США Дональда Трампа в Бедминстере (штат Нью-Джерси), сообщает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
По словам заместителя пресс-секретаря Белого дома Линдси Уолтерс, речь идет о стандартной практике, применяемой в подобных случаях. После перехвата самолет нарушителя был сопровожден из запретной зоны, пилота в настоящее время допрашивают.
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Это уже не первый случай перехвата гражданских воздушных судов вблизи резиденций Трампа. В прошлом году это происходило множество раз в районе его резиденции в Мар-а-Лаго (штат Флорида).
Истребитель F-16 был поднят в субботу в воздух на перехват воздушного судна, которое пересекло границу так называемой бесполетной зоны в районе резиденции президента США Дональда Трампа в Бедминстере (штат Нью-Джерси), сообщает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
По словам заместителя пресс-секретаря Белого дома Линдси Уолтерс, речь идет о стандартной практике, применяемой в подобных случаях. После перехвата самолет нарушителя был сопровожден из запретной зоны, пилота в настоящее время допрашивают.
Читайте также: Беларусь обогнала РФ по размеру реальных зарплат
Это уже не первый случай перехвата гражданских воздушных судов вблизи резиденций Трампа. В прошлом году это происходило множество раз в районе его резиденции в Мар-а-Лаго (штат Флорида).
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