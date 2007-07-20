Раздел: Мир
В Канаде идентифицировали мужчину, расстрелявшего 15 человек
Стрельбу устроил 29-летний местный житель Фейсал Хусейн.
Полицейские провели обыск в его доме, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В Канаде установили, что нападавшим, который расстрелял 15 человек в Торонто, оказался 29-летний местный житель Фейсал Хусейн. Об этом в понедельник, 23 июля, сообщили в Службе спецрасследований Онтарио.
Семья Хусейна признала, что Фейсал имел серьезные психические проблемы.
По данным СМИ, в полиции до сих пор нет единого мотива поступка Фейсала Хусейна. Там пытаются собрать как можно больше свидетельств и доказательств.
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В понедельник полицейские провели обыск в личном доме стрелявшего.
Полицейские провели обыск в его доме, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В Канаде установили, что нападавшим, который расстрелял 15 человек в Торонто, оказался 29-летний местный житель Фейсал Хусейн. Об этом в понедельник, 23 июля, сообщили в Службе спецрасследований Онтарио.
Семья Хусейна признала, что Фейсал имел серьезные психические проблемы.
По данным СМИ, в полиции до сих пор нет единого мотива поступка Фейсала Хусейна. Там пытаются собрать как можно больше свидетельств и доказательств.
Читайте также: США: преступника, расстрелявшего людей в гей-клубе, нашли мертвым
В понедельник полицейские провели обыск в личном доме стрелявшего.
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