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Раздел: Мир  
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В Канаде идентифицировали мужчину, расстрелявшего 15 человек

В Канаде идентифицировали мужчину, расстрелявшего 15 человекСтрельбу устроил 29-летний местный житель Фейсал Хусейн.

Полицейские провели обыск в его доме, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

В Канаде установили, что нападавшим, который расстрелял 15 человек в Торонто, оказался 29-летний местный житель Фейсал Хусейн. Об этом в понедельник, 23 июля, сообщили в Службе спецрасследований Онтарио.

Семья Хусейна признала, что Фейсал имел серьезные психические проблемы.

По данным СМИ, в полиции до сих пор нет единого мотива поступка Фейсала Хусейна. Там пытаются собрать как можно больше свидетельств и доказательств.

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В понедельник полицейские провели обыск в личном доме стрелявшего.
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 Теги: Канада, Торонто, стрельба, жертвы

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Сегодня, 09:13 » Автор: Алена Шимко
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