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Раздел: Мир  
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Новая Зеландия выдвинула серьезное обвинение Австралии

Новая Зеландия выдвинула серьезное обвинение АвстралииПремьер-министр Новой Зеландии обвинил Австралию в "копировании" флага своей страны.

Исполняющий обязанности главы правительства Новой Зеландии Уинстон Петерс призвал власти Австралии изменить национальный флаг, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"Флаг нашей страны, который является нашим на протяжении длительного времени, был скопирован Австралией. Им нужно сменить свой флаг, признав, что мы первые приняли такой дизайн", – заявил он.

Политик уверен, что смена Австралией дизайна поможет восстановить уникальность флага его страны.

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Флаг Новой Зеландии был принят в 1902 году, австралийский – в 1954 году.
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 Теги: Новая Зеландия, Австралия

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Сегодня, 06:37 » Автор: Татьяна Ларина
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