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Пикантный скандал вокруг Трампа: появились новые подробности
Адвокат нашел еще трех женщин, которым Трамп якобы платил за секс.
Адвокат американской порноактрисы Сторми Дэниелс, чье настоящее имя Стеффани Клиффорд, Майкл Авенатти теперь представляет еще троих женщин, которым якобы заплатили за молчание об интимной связи с Дональдом Трампом до президентских выборов в 2016 году.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"Есть еще три женщины. Все им различными способами платили взятки. Майклу Коэну и Дональду Трампу пора полностью очиститься перед американским народом. Предоставьте все документы и все аудиозаписи. Хватит лжи, хватит притворства", – написал юрист в своем Twitter.
Позже во время пресс-конференции он заявил, что у него есть неопровержимые доказательства того, что его подзащитные вступали в связь с американским президентом, но разглашать эту информацию он не имеет права.
Все три женщины сами связались с ним несколько месяцев назад.
Адвокат президента США Чарльз Хардер пока что никак не комментировал слова Майкла Авенатти.
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Напомним, что в конце января газета Wall Street Journal опубликовала материал, в котором обвинила экс-юрисконсульта президента США Дональда Трампа Майкла Коэна в выплате Стефани Клиффорд 130 тысяч долларов за сохранение в тайне факта своей интимной встречи с Трампом в июле 2006 года. Газета акцентировала внимание на том, что это была внебрачная связь, так как свадьба бизнесмена и Мелании Трамп состоялась в 2005 году.
Адвокат американской порноактрисы Сторми Дэниелс, чье настоящее имя Стеффани Клиффорд, Майкл Авенатти теперь представляет еще троих женщин, которым якобы заплатили за молчание об интимной связи с Дональдом Трампом до президентских выборов в 2016 году.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"Есть еще три женщины. Все им различными способами платили взятки. Майклу Коэну и Дональду Трампу пора полностью очиститься перед американским народом. Предоставьте все документы и все аудиозаписи. Хватит лжи, хватит притворства", – написал юрист в своем Twitter.
Позже во время пресс-конференции он заявил, что у него есть неопровержимые доказательства того, что его подзащитные вступали в связь с американским президентом, но разглашать эту информацию он не имеет права.
Все три женщины сами связались с ним несколько месяцев назад.
Адвокат президента США Чарльз Хардер пока что никак не комментировал слова Майкла Авенатти.
Читайте также: Вокруг президента Франции разгорелся пикантный скандал
Напомним, что в конце января газета Wall Street Journal опубликовала материал, в котором обвинила экс-юрисконсульта президента США Дональда Трампа Майкла Коэна в выплате Стефани Клиффорд 130 тысяч долларов за сохранение в тайне факта своей интимной встречи с Трампом в июле 2006 года. Газета акцентировала внимание на том, что это была внебрачная связь, так как свадьба бизнесмена и Мелании Трамп состоялась в 2005 году.
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