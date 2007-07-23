Раздел: Мир
В Израиле полицейские штурмовали мечеть в Иерусалиме
Несколько десятков человек забаррикадировались в мечети и игнорировали требование покинуть здание
В Израиле полицейские вошли в мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме после вооруженного столкновения с молодыми людьми в масках. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
Полиция в Twitter сообщила, что несколько десятков человек забаррикадировались в мечети и игнорировали требование покинуть здание. Руководство полиции приказало войти в мечеть.
По данным газеты The Jerusalem Post, столкновения между мусульманами и израильскими силами безопасности начались у Храмовой горы после пятничной молитвы. Отмечается, что, когда она кончилась, протестующие начали бросать в полицию "коктейли Молотова".
Сообщается, что для разгона мятежников полиция использовала светошумовые гранаты и задержала несколько человек.
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Напомним, сегодня сообщалось, что в поселении Адам на Западном берегу реки Иордан вооруженный ножом палестинец ворвался в дом и ранил трех израильтян.
В Израиле полицейские вошли в мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме после вооруженного столкновения с молодыми людьми в масках. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
Полиция в Twitter сообщила, что несколько десятков человек забаррикадировались в мечети и игнорировали требование покинуть здание. Руководство полиции приказало войти в мечеть.
По данным газеты The Jerusalem Post, столкновения между мусульманами и израильскими силами безопасности начались у Храмовой горы после пятничной молитвы. Отмечается, что, когда она кончилась, протестующие начали бросать в полицию "коктейли Молотова".
Сообщается, что для разгона мятежников полиция использовала светошумовые гранаты и задержала несколько человек.
Читайте также: В Иерусалиме прошла церемония открытия посольства США
Напомним, сегодня сообщалось, что в поселении Адам на Западном берегу реки Иордан вооруженный ножом палестинец ворвался в дом и ранил трех израильтян.
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