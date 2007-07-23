Скончался известный писатель Владимир Войнович

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Скончался писатель-фантаст Харлан Эллисон Эллисон, которому в прошлом месяце исполнилось 84 года, умер сегодня утром в своем доме в Калифорнии.