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Скончался известный писатель Владимир Войнович
Владимир Войнович почти 10 лет проживал в ФРГ и США.
В 1990 году ему особым указом президента СССР был возвращен советский паспорт, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Писатель Владимир Войнович ушел из жизни в возрасте 85 лет. Об этом сообщили в ночь на субботу, 28 июля, сообщили журналист Виктор Давыдов и писатель Виктор Шендерович в Facebook.
"Два часа назад умер Владимир Войнович. Сердечный приступ", – написал Давыдов.
"Умер Владимир Войнович. Я ненадолго убирал этот пост, но увы, это не ошибка", – сообщил в свою очередь Шендерович.
Позже эту информацию подтвердили российским СМИ родственники Войновича.
Писатель и драматург Владимир Войнович родился в Сталинабаде (Душанбе) в 1932 году. Первые его произведения были опубликованы во второй половине 1950-х годов. В 1960-х стихотворение "Четырнадцать минут до старта" ("Я верю, друзья, караваны ракет..."), переложенное на музыку стало неофициальным гимном советской космонавтики. Всего Войнович написал тексты для более чем 40 песен.
Среди других известных работ антиутопия "Москва 2042", повести "Шапка" и "Два товарища, книга об Александре Солженицыне "Портрет на фоне мифа", а также роман "Монументальная пропаганда".
В конце 1960-х годов Войнович принимал активное участие в движении за права человека, что служило причиной конфликтов с властями. Его сатирический роман "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина" выходил в самиздате, затем был издан за границей. После этого Войновича исключили из Союза писателей СССР, в 1980 году выслали из СССР, а в 1981 году лишили советского гражданства. Войнович проживал в ФРГ и США до 1990 года, когда особым указом президента СССР ему и ряду других деятелей искусства был возвращен советский паспорт.
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В 2000 году за роман "Монументальная пропаганда" Войновича наградили Государственной премией РФ. В 2002 году он стал обладателем премии им. А. Д. Сахарова "За гражданское мужество писателя".
В 1990 году ему особым указом президента СССР был возвращен советский паспорт, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Писатель Владимир Войнович ушел из жизни в возрасте 85 лет. Об этом сообщили в ночь на субботу, 28 июля, сообщили журналист Виктор Давыдов и писатель Виктор Шендерович в Facebook.
"Два часа назад умер Владимир Войнович. Сердечный приступ", – написал Давыдов.
"Умер Владимир Войнович. Я ненадолго убирал этот пост, но увы, это не ошибка", – сообщил в свою очередь Шендерович.
Позже эту информацию подтвердили российским СМИ родственники Войновича.
Писатель и драматург Владимир Войнович родился в Сталинабаде (Душанбе) в 1932 году. Первые его произведения были опубликованы во второй половине 1950-х годов. В 1960-х стихотворение "Четырнадцать минут до старта" ("Я верю, друзья, караваны ракет..."), переложенное на музыку стало неофициальным гимном советской космонавтики. Всего Войнович написал тексты для более чем 40 песен.
Среди других известных работ антиутопия "Москва 2042", повести "Шапка" и "Два товарища, книга об Александре Солженицыне "Портрет на фоне мифа", а также роман "Монументальная пропаганда".
В конце 1960-х годов Войнович принимал активное участие в движении за права человека, что служило причиной конфликтов с властями. Его сатирический роман "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина" выходил в самиздате, затем был издан за границей. После этого Войновича исключили из Союза писателей СССР, в 1980 году выслали из СССР, а в 1981 году лишили советского гражданства. Войнович проживал в ФРГ и США до 1990 года, когда особым указом президента СССР ему и ряду других деятелей искусства был возвращен советский паспорт.
Читайте также: В США скончался известный комик
В 2000 году за роман "Монументальная пропаганда" Войновича наградили Государственной премией РФ. В 2002 году он стал обладателем премии им. А. Д. Сахарова "За гражданское мужество писателя".
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