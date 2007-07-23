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Финский кот пережил "атаку" домашнего робота
В Финляндии кот был травмирован автоматической газонокосилкой.
По данным Yle, израненного питомца по имени Спутник на лужайке у дома обнаружила его хозяйка Мария Фрэнде. «Он был весь в крови, лежал, не шевелясь, на газоне возле дома. Я перепугалась, немедленно схватила кота в охапку, и мы помчались к ветеринару», — рассказала Фрэнде. Женщина была уверена, что кота сбила машина, передает Хроника.инфо со ссылкой на Русский Еврей.
Однако, исследовав раны животного, ветеринар заявил, что полученные травмы не могли быть нанесены автомобилем. На лапах кота были глубокие кровоточащие порезы, напоминающие бритвенные.
«Мы сразу же поняли, что единственный остающийся вариант — это робот-газонокосилка. Скорее всего, Суптник дремал на газоне и не услышал, как робот приближается, он работает довольно бесшумно. Скорее всего, Спутник проснулся только тогда, когда его лапа очутилась под лезвием газонокосилки», — отметила хозяйка животного.
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Левая задняя лапа кота сильно пострадала, и ветеринару пришлось наложить семь швов. «Это чистая удача, что артерия или мышцы не оказались сильно задеты. Я надеюсь, что выздоровление будет быстрым», — добавила хозяйка Спутника.
По данным Yle, израненного питомца по имени Спутник на лужайке у дома обнаружила его хозяйка Мария Фрэнде. «Он был весь в крови, лежал, не шевелясь, на газоне возле дома. Я перепугалась, немедленно схватила кота в охапку, и мы помчались к ветеринару», — рассказала Фрэнде. Женщина была уверена, что кота сбила машина, передает Хроника.инфо со ссылкой на Русский Еврей.
Однако, исследовав раны животного, ветеринар заявил, что полученные травмы не могли быть нанесены автомобилем. На лапах кота были глубокие кровоточащие порезы, напоминающие бритвенные.
«Мы сразу же поняли, что единственный остающийся вариант — это робот-газонокосилка. Скорее всего, Суптник дремал на газоне и не услышал, как робот приближается, он работает довольно бесшумно. Скорее всего, Спутник проснулся только тогда, когда его лапа очутилась под лезвием газонокосилки», — отметила хозяйка животного.
Читайте также: Sony выпустит "умного" робота-собаку
Левая задняя лапа кота сильно пострадала, и ветеринару пришлось наложить семь швов. «Это чистая удача, что артерия или мышцы не оказались сильно задеты. Я надеюсь, что выздоровление будет быстрым», — добавила хозяйка Спутника.
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