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Раздел: Мир  
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В Калифорнии объявлен режим чрезвычайной ситуации

В Калифорнии объявлен режим чрезвычайной ситуации Причиной стали масштабные лесные пожары.

Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Калифорния из-за бушующих в регионе лесных пожаров, сообщает пресс-служба Белого дома, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Real-Vin.

«Президент Дональд Трамп объявил о режиме чрезвычайной ситуации в штате Калифорния и распорядился предоставить федеральную поддержку штату, племенам и на местах в связи с чрезвычайными условиями из-за лесных пожаров», – говорится в документе.

Около 37 тысяч жителей Калифорнии эвакуированы в результате лесного пожара. Пожар усиливается, его площадь составляет около 328 кв. км. Огненная стихия может уничтожить почти 5000 домов.

В результате природных пожаров на границе Калифорнии и Орегона в США погибли два человека, сообщает департамент лесного хозяйства штата в Twitter.

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«Выражаем наши глубочайшие соболезнования близким пожарного инспектора Джереми Стока… Он погиб, сражаясь с пожаром в округе Шаста. Мы призываем поддержать семью Джереми, его коллег и друзей», – говорится в сообщении.
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 Теги: Калифорния, пожары

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Сегодня, 01:27 » Автор: Евгений Шевченко
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