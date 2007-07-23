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Раздел: Мир  
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В Сербии застрелили адвоката Слободана Милошевича

В Сербии застрелили адвоката Слободана МилошевичаАдвокат Драгослав Миша Огнянович был застрелен 28 июля на пороге своего дома в Белграде.

В сербском Белграде застрелили адвоката Драгослава Мишу Огняновича, который защищал бывшего президента Югославии Слободана Милошевича в Гаагском трибунале, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

По данным издания, Огнянович был убить возле своего дома. При покушении также был ранен его сын.

Полиция задержала подозреваемого в убийстве. Его мотивы и имя пока остаются неизвестными.

Известно, что в последние годы своей жизни Огнянович защищал криминальных лидеров Черногории и Сербии.

Сын Слободана Милошевича освобожден от обвинений в Сербии

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Напомним, бывший президент Югославии Слободан Милошевич в 2002 году был приговорен к пожизненному заключению за геноцид и преступления против человечности. В 2006 году он скончался в тюрьме.
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 Теги: Сербия, адвокат

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Сегодня, 09:10 » Автор: Татьяна Ларина
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