В Сербии застрелили адвоката Слободана Милошевича

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Из зала суда его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

В Париже скончался в возрасте 88 лет адвокат, успевший обрести скандальную славу, один из самых противоречивых юристов в мире, Жак Вержес, родившийся в 1925-ом, во Вьетнаме, в результате союза вьетнамки и французского дипломата. Его длинный список клиентов, заслуженно пользующихся дурной славой, "помогли" обеспечить ему в