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Раздел: Мир  
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Названо самое худшее место для рождения ребенка среди развитых стран

Названо самое худшее место для рождения ребенка среди развитых странСоединенные Штаты назвали самым опасным местом для рождения детей среди развитых стран

Исследование продолжалось четыре года: изучались родильные отделения больниц страны, проводились беседы с семьями, которые потеряли близких людей и женщинами, которым нанесли ущерб во время их родов, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Соединенные Штаты назвали самым опасным местом для рождения детей среди развитых стран, данные представлены в расследовании издания USA Today.

Исследование продолжалось четыре года: изучались родильные отделения больниц страны, проводились беседы с семьями, которые потеряли близких людей и женщинами, которым нанесли ущерб во время их родов.

По данным расследования, ежегодно в США более 50 тысяч матерей получают серьезные травмы во время или после родов, а 700 женщин умирает.

Американские женщины умирают и страдают из-за травм во время родов, поскольку больницы не придерживаются необходимых мер безопасности.

Сообщается, что материнская смертность в Соединенных Штатах постоянно растет, сейчас в США самый высокий показатель среди развитых стран.

"Эксперты утверждают, что около 50 процентов смертей женщин от причин, связанных с родами, можно было предотвратить, если бы им предоставили лучшую медицинскую помощь, и это очень странно, учитывая то, что мы являемся одной из самых богатых стран мира, и мы тратим так много на медицинский уход. Мы не просто говорим о женщинах, которые умирают, мы говорим о 50 тысячах женщин США, страдающих от травм, которые изменяют их жизнь", – заявила журналистка USA Today Элисон Янг.

По информации журналистки, двумя главными причинами смертей и травм, связанных с родами, являются кровотечения и серьезная гипертония, требующая от медицинских учреждений уделять особое внимание артериальному давлению и уровню кровопотери пациента.

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Исключением является Калифорния, где больницы вводят практику, сократившую уровень смертности во время родов в штате наполовину. К сожалению, по словам Янг, другие больницы по всей стране медленно делают шаги по принятию тех же мер.
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 Теги: США, роды

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Сегодня, 15:02 » Автор: Татьяна Ларина
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