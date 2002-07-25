Названо самое худшее место для рождения ребенка среди развитых стран

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По данным агентства МSCI, которое составляет рейтинг уровня экономического развития всех стран мира, вынесено решение лишить Грецию статуса «развитой страны». Таким образом, Греция уже не является участником клуба развитых стран. Это прогнозировали уже давно, и рано ли поздно это должно было случиться. Греция вернулась в мир,