В Швейцарии самолет врезался в ледник: есть жертвы

Власти отправили спасательные команды на место падения.



Четыре человека погибли в результате падения легкомоторного самолета, который врезался в вершину ледника в швейцарских Альпах.



Об этом пишет



По информации полиции, самолет упал на высоте 3300 метров над уровнем море в районе перевала Дунанд в южном кантоне Вале.



Сообщается, что это был четырехместный самолет французского производства, который вылетел из аэропорта города Сьон для "для прогулочного полета".



Получив предупреждение, власти отправили спасательные команды на место падения, которые нашли тела пилота и трех пассажиров.



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Обстоятельства аварии пока неизвестны, жертвы еще не были официально идентифицированы. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Четыре человека погибли в результате падения легкомоторного самолета, который врезался в вершину ледника в швейцарских Альпах.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на eurointegration.com.ua По информации полиции, самолет упал на высоте 3300 метров над уровнем море в районе перевала Дунанд в южном кантоне Вале.Сообщается, что это был четырехместный самолет французского производства, который вылетел из аэропорта города Сьон для "для прогулочного полета".Получив предупреждение, власти отправили спасательные команды на место падения, которые нашли тела пилота и трех пассажиров.Обстоятельства аварии пока неизвестны, жертвы еще не были официально идентифицированы.



