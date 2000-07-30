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Раздел: Мир  
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В Камеруне состоялся дерзкий массовый побег из тюрьмы

В Камеруне состоялся дерзкий массовый побег из тюрьмы Осуществить план побега помогла вооруженная группа.

Около 160 заключенных совершили побег из тюрьмы в Северо-Западном регионе Камеруна, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Побег был совершен в ночь на 29 июля. По словам префекта департамента Нго-Кетунджиа Уильяма Эмвуту Мбиты, заключенным удалось прорваться через тюремные ворота и поджечь здание тюрьмы.

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Уточняется, что в осуществлении плана сбежавшим помогла вооруженная группа. На данный момент ведется операция по поимке беглецов. Такой массовый побег заключенных удался впервые с конца 2016 года.
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 Теги: Камерун, тюрьма, побег

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Сегодня, 02:03 » Автор: Евгений Шевченко
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