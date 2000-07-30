Раздел: Мир
В Камеруне состоялся дерзкий массовый побег из тюрьмы
Осуществить план побега помогла вооруженная группа.
Около 160 заключенных совершили побег из тюрьмы в Северо-Западном регионе Камеруна, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Побег был совершен в ночь на 29 июля. По словам префекта департамента Нго-Кетунджиа Уильяма Эмвуту Мбиты, заключенным удалось прорваться через тюремные ворота и поджечь здание тюрьмы.
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Уточняется, что в осуществлении плана сбежавшим помогла вооруженная группа. На данный момент ведется операция по поимке беглецов. Такой массовый побег заключенных удался впервые с конца 2016 года.
Около 160 заключенных совершили побег из тюрьмы в Северо-Западном регионе Камеруна, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Побег был совершен в ночь на 29 июля. По словам префекта департамента Нго-Кетунджиа Уильяма Эмвуту Мбиты, заключенным удалось прорваться через тюремные ворота и поджечь здание тюрьмы.
Читайте также: АТО в Нигерии: убиты 16 террористов
Уточняется, что в осуществлении плана сбежавшим помогла вооруженная группа. На данный момент ведется операция по поимке беглецов. Такой массовый побег заключенных удался впервые с конца 2016 года.
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