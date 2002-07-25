Раздел: Мир
Трамп пообещал сохранить санкции в отношении России
Санкции против РФ останутся такими, какие есть.
Президент США Дональд Трамп заявил, что санкции против России остаются в силе в том виде, в котором они существуют на данный момент.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
"Санкции против РФ останутся такими, какие есть", - заявил он во время встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.
В то же время итальянский премьер отметил готовность диалога с Москвой.
Читайте также: Трамп не прочь снять санкции с России
Напомним, что ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте выступил за пересмотр санкций в отношении России, так как они "унижают российское гражданское общество".
Президент США Дональд Трамп заявил, что санкции против России остаются в силе в том виде, в котором они существуют на данный момент.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
"Санкции против РФ останутся такими, какие есть", - заявил он во время встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.
В то же время итальянский премьер отметил готовность диалога с Москвой.
Читайте также: Трамп не прочь снять санкции с России
Напомним, что ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте выступил за пересмотр санкций в отношении России, так как они "унижают российское гражданское общество".
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
129
0
Также советуем посмотреть
- Курьез дня: шведы устроили бассейн в затопленном подземном переходе
- Российская актриса пополнила базу «Миротворца»
- Настоящий профи: житель Монголии установил необычный рекорд
- Украина проиграла в торговом споре с Россией
- "Красная армия на страже": американцы знатно "потроллили" Трампа
- Украина закажет рекламу в мировых СМИ
- Хохот до упаду: свежая порция "убойных" анекдотов
- "Шоб вы жили на одну зарплату": свежая порция искрометного одесского юмора
- В Лисичанске будет проводиться спецоперация
- Коты известного британского певца стали новыми звездами Сети
- Что произошло в Хельсинки
- На Донетчине боевик добровольно сдался полиции
- Смеемся вместе: забавные анекдоты от настоящих мастеров сарказма
- На радость Москве
- Глава британского МИД оконфузился во время визита в Китай
- Футбольные болельщики остроумно "потроллили" украинскую поп-звезду
- GoGlobal: от Нигерии до Черновцов
- "Пропал таракан Олег": свежая подборка "убойных" приколов
- Коллаборанты могут создать единый оппозиционный блок
- "Зато животик какой": в сети смеются над фото с Путиным
- Порошенко має забрати паспорт у Новинського
- Скончался бывший народный депутат Виктор Горбачев
- Психічна атака з Росії
- Курьез дня: кенгуру пытался оседлать детские качели
- В ОБСЕ сообщили подробности о «гумконвое» в Луганске
- Украина начинает переходить в наступление
- "Когда что-то пошло не так": свежая порция забавных приколов
- Все сошли с ума: и зрители, и ведущие
- Улыбка до ушей: веселые анекдоты для любителей тонкого юмора
- "Создали правосека": в Сети стебутся над фото трамвая в Донецке
Оставьте свой комментарий