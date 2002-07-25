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Раздел: Мир  
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Трамп пообещал сохранить санкции в отношении России

Трамп пообещал сохранить санкции в отношении РоссииСанкции против РФ останутся такими, какие есть.

Президент США Дональд Трамп заявил, что санкции против России остаются в силе в том виде, в котором они существуют на данный момент.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.

"Санкции против РФ останутся такими, какие есть", - заявил он во время встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

В то же время итальянский премьер отметил готовность диалога с Москвой.

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Напомним, что ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте выступил за пересмотр санкций в отношении России, так как они "унижают российское гражданское общество".
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 Теги: Трамп, санкции, Россия

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Сегодня, 22:17 » Автор: Едгар Букмирза
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