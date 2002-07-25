Раздел: Мир
Девять штатов США подали в суд на Белый дом
В девяти штатах США требуют от Белого дома запретить распространение в сети чертежей оружия для 3D-принтеров.
Девять штатов подали в суд на администрацию президента США Дональда Трампа, а также организации Defence Distributed, Second Amendment Foundation с целью запретить распространение в сети чертежей оружия для 3D-принтеров. Об этом сообщается на сайте генпрокурора Нью-Йорка Барбары Андервуд, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
«Это просто безумие давать преступникам возможность создавать одним нажатием кнопки неотслеживаемое и необнаруживаемое оружие, напечатанное на 3D-принтере», - заявила Андервуд.
Исковое заявление было подано группой генпрокуроров Нью-Йорка, Вашингтона, Массачусетса, Коннектикута, Нью Джерси, Пенсильвании, Орегона, Мэриленда и округа Колумбия.
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В конце июня Defence Distributed добилась разрешения на публикацию в Сети с 1 августа чертежей для создания оружия с помощью 3D-принтеров. С тех пор схемы для создания оружия скачали уже более тысячи человек.
Девять штатов подали в суд на администрацию президента США Дональда Трампа, а также организации Defence Distributed, Second Amendment Foundation с целью запретить распространение в сети чертежей оружия для 3D-принтеров. Об этом сообщается на сайте генпрокурора Нью-Йорка Барбары Андервуд, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
«Это просто безумие давать преступникам возможность создавать одним нажатием кнопки неотслеживаемое и необнаруживаемое оружие, напечатанное на 3D-принтере», - заявила Андервуд.
Исковое заявление было подано группой генпрокуроров Нью-Йорка, Вашингтона, Массачусетса, Коннектикута, Нью Джерси, Пенсильвании, Орегона, Мэриленда и округа Колумбия.
Читайте также: На Трампа подали в суд 17 штатов
В конце июня Defence Distributed добилась разрешения на публикацию в Сети с 1 августа чертежей для создания оружия с помощью 3D-принтеров. С тех пор схемы для создания оружия скачали уже более тысячи человек.
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