Девять штатов США подали в суд на Белый дом

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Египетские юристы подали исковой документ в ЕСПЧ в Гааге. Они обвиняют президента Соединенных Штатов Америки Барака Обаму в непосредственном участии в преступлениях радикальной организации «Братья-мусульмане» против коптов. Вместе с президентом Соединенных Штатов Америки египетские адвокаты обвиняют в тех же преступных