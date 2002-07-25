» » Девять штатов США подали в суд на Белый дом
Раздел: Мир  
0

Девять штатов США подали в суд на Белый дом

Девять штатов США подали в суд на Белый домВ девяти штатах США требуют от Белого дома запретить распространение в сети чертежей оружия для 3D-принтеров.

Девять штатов подали в суд на администрацию президента США Дональда Трампа, а также организации Defence Distributed, Second Amendment Foundation с целью запретить распространение в сети чертежей оружия для 3D-принтеров. Об этом сообщается на сайте генпрокурора Нью-Йорка Барбары Андервуд, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

«Это просто безумие давать преступникам возможность создавать одним нажатием кнопки неотслеживаемое и необнаруживаемое оружие, напечатанное на 3D-принтере», - заявила Андервуд.

Исковое заявление было подано группой генпрокуроров Нью-Йорка, Вашингтона, Массачусетса, Коннектикута, Нью Джерси, Пенсильвании, Орегона, Мэриленда и округа Колумбия.

Читайте также: На Трампа подали в суд 17 штатов
В конце июня Defence Distributed добилась разрешения на публикацию в Сети с 1 августа чертежей для создания оружия с помощью 3D-принтеров. С тех пор схемы для создания оружия скачали уже более тысячи человек.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: США, Трамп, Белый Дом, суд, оружие

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:52 » Автор: Алена Шимко
     479
     0

Похожие новости по теме

На Трампа подали в суд 17 штатов На Трампа подали в суд 17 штатов

Главные прокуроры 17 американских штатов и федерального округа Колумбия подали совместный иск против президента США Дональда Трампа в связи с его политикой «нулевой толерантности» по отношению к нелегалам.

На Трампа подали в суд за нарушение конституции На Трампа подали в суд за нарушение конституции

Истцы считают, что иностранные инвестиции в бизнес Трампа противоречат конституции страны.

На Дональда Трампа снова подали в суд На Дональда Трампа снова подали в суд

Несколько известных американских юристов составили иск против нового президента США.

Японец сядет на два года за печать оружия на 3D-принтере Японец сядет на два года за печать оружия на 3D-принтере

Сам принтер молодой человек купил совершенно легально.

На Барака Обаму подали иск в ЕСПЧ На Барака Обаму подали иск в ЕСПЧ

Египетские юристы подали исковой документ в ЕСПЧ в Гааге. Они обвиняют президента Соединенных Штатов Америки Барака Обаму в непосредственном участии в преступлениях радикальной организации «Братья-мусульмане» против коптов. Вместе с президентом Соединенных Штатов Америки египетские адвокаты обвиняют в тех же преступных

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх