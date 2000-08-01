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Раздел: Мир  
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Мигранты забросали французских полицейских камнями, есть раненные

Мигранты забросали французских полицейских камнями, есть раненные Некоторые из мигрантов были пьяны.

Четверо полицейских получили ранения в столкновениях с мигрантами во французском портовом городе Кале, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.

Отмечается, что в понедельник спецподразделение полиции вмешался в ситуацию после вторжения мигрантов в одну из компаний, которая находится в индустриальной зоне недалеко от кольцевой дороги, что ведет в порт Кале. Часть мигрантов была в состоянии алкогольного опьянения.

Мигранты забрасывали стражей порядка камнями, в результате столкновений пострадали четыре человека, один из которых получил ранение в голову. Профсоюз Unsa-Police осудил насилие в отношении сил правопорядка.

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Ранее в Кале располагался большой лагерь для мигрантов, известный как "джунгли". После его сноса в городе регулярно одновременно находятся несколько сотен мигрантов.
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 Теги: Франция, мигранты

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Сегодня, 01:27 » Автор: Евгений Шевченко
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