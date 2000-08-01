Раздел: Мир
Мигранты забросали французских полицейских камнями, есть раненные
Некоторые из мигрантов были пьяны.
Четверо полицейских получили ранения в столкновениях с мигрантами во французском портовом городе Кале, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.
Отмечается, что в понедельник спецподразделение полиции вмешался в ситуацию после вторжения мигрантов в одну из компаний, которая находится в индустриальной зоне недалеко от кольцевой дороги, что ведет в порт Кале. Часть мигрантов была в состоянии алкогольного опьянения.
Мигранты забрасывали стражей порядка камнями, в результате столкновений пострадали четыре человека, один из которых получил ранение в голову. Профсоюз Unsa-Police осудил насилие в отношении сил правопорядка.
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Ранее в Кале располагался большой лагерь для мигрантов, известный как "джунгли". После его сноса в городе регулярно одновременно находятся несколько сотен мигрантов.
Четверо полицейских получили ранения в столкновениях с мигрантами во французском портовом городе Кале, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.
Отмечается, что в понедельник спецподразделение полиции вмешался в ситуацию после вторжения мигрантов в одну из компаний, которая находится в индустриальной зоне недалеко от кольцевой дороги, что ведет в порт Кале. Часть мигрантов была в состоянии алкогольного опьянения.
Мигранты забрасывали стражей порядка камнями, в результате столкновений пострадали четыре человека, один из которых получил ранение в голову. Профсоюз Unsa-Police осудил насилие в отношении сил правопорядка.
Читайте также: Во французских школах запретили пользоваться смартфонами
Ранее в Кале располагался большой лагерь для мигрантов, известный как "джунгли". После его сноса в городе регулярно одновременно находятся несколько сотен мигрантов.
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