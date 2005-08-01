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В китайской провинции запретили хоронить людей

В китайской провинции запретили хоронить людей Для экономии места власти разрешают только кремировать тела.

В юго-восточной китайской провинции Цзянси власти приступили к конфискации гробов и ввели запрет на традиционные похороны. Данные меры принимаются в рамках политики «только кремация», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на vlasti.net.

Такая политика внедряется в провинции, чтобы сохранить земельные ресурсы. Окончательно вступить в силу политика «только кремация» должна к сентябрю 2018 года.

В настоящее время в провинции конфискуют гробы из домов местных жителей, уничтожают их экскаваторами. Чтобы спасти гробы, многие китайцы ложились в них. В Цзянси уже запрещено владение и производство гробов.

За уничтоженные гробы власти провинции предлагают местным жителям компенсацию в размере двух тысяч юаней, однако, по словам одного из граждан, многим семьям приходилось накапливать около пяти тысяч юаней, чтобы изготовить гроб. Он также уточнил, что под запрет властей Цзянси попали и другие традиционные ритуалы, в том числе надгробные камни.

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Вместо традиционных похорон местным жителям предлагают кремировать умерших родственников, однако для многих китайцев важно захоронить тело нетронутым. Чтобы исполнить последнюю волю родителей, многим приходится идти на преступления, покупая для кремации чужие тела.
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 Теги: Китай, похороны

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Сегодня, 07:45 » Автор: Евгений Шевченко
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