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В Мексике разбился самолет: пострадали почти 100 человек
Последствия крушения самолета в Мексике.
Установлено местонахождение всех 103 человек, находившихся на борту. Из них 98 человек находятся в разных больницах, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В результате крушения самолета Aeromexico в мексиканском штате Дуранго госпитализированы 98 человек. Об этом в среду, 1 августа, сообщил министр связи и транспорта Мексики Херардо Руис Эспарса в своем Twitter.
"Об инциденте с самолетом Aeromexico в городе Дуранго: из 103 человек, находившихся на борту, установлено местонахождение 101, из которых 90 человек находятся в разных больницах. Аэропорт уже возобновил работу", - написал он в микроблоге.
Позже министр сообщил, что все 103 человека были найдены, а общее число госпитализированных составляет 98 человек.
"О смертях не сообщалось", - подчеркнул Эспарса.
Ранее в авиакомпании Aeromexico и в Министерстве транспорта сообщали, что в самолете находился 101 человек, 97 пассажиров и четыре члена экипажа.
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Самолет авиакомпании Aeromexico рухнул сразу после взлета из аэропорта Дуранго одноименного штата. Он направлялся в Мехико. По словам местных властей, во время взлета шел сильный дождь. Пилоты хотели вернуться в воздушную гавань, но потеряли контроль над бортом. Спасатели отметили, что самолет совершал жесткую посадку.
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