В Мексике разбился самолет: пострадали почти 100 человек



Последствия крушения самолета в Мексике.



Установлено местонахождение всех 103 человек, находившихся на борту. Из них 98 человек находятся в разных больницах, передает



В результате крушения самолета Aeromexico в мексиканском штате Дуранго госпитализированы 98 человек. Об этом в среду, 1 августа, сообщил министр связи и транспорта Мексики Херардо Руис Эспарса в своем Twitter.



"Об инциденте с самолетом Aeromexico в городе Дуранго: из 103 человек, находившихся на борту, установлено местонахождение 101, из которых 90 человек находятся в разных больницах. Аэропорт уже возобновил работу", - написал он в микроблоге.



Позже министр сообщил, что все 103 человека были найдены, а общее число госпитализированных составляет 98 человек.



"О смертях не сообщалось", - подчеркнул Эспарса.



Ранее в авиакомпании Aeromexico и в Министерстве транспорта сообщали, что в самолете находился 101 человек, 97 пассажиров и четыре члена экипажа.



Читайте также: В Мексике потерпел крушение военный самолет



Самолет авиакомпании Aeromexico рухнул сразу после взлета из аэропорта Дуранго одноименного штата. Он направлялся в Мехико. По словам местных властей, во время взлета шел сильный дождь. Пилоты хотели вернуться в воздушную гавань, но потеряли контроль над бортом. Спасатели отметили, что самолет совершал жесткую посадку. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Установлено местонахождение всех 103 человек, находившихся на борту. Из них 98 человек находятся в разных больницах, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент В результате крушения самолета Aeromexico в мексиканском штате Дуранго госпитализированы 98 человек. Об этом в среду, 1 августа, сообщил министр связи и транспорта Мексики Херардо Руис Эспарса в своем Twitter."Об инциденте с самолетом Aeromexico в городе Дуранго: из 103 человек, находившихся на борту, установлено местонахождение 101, из которых 90 человек находятся в разных больницах. Аэропорт уже возобновил работу", - написал он в микроблоге.Позже министр сообщил, что все 103 человека были найдены, а общее число госпитализированных составляет 98 человек."О смертях не сообщалось", - подчеркнул Эспарса.Ранее в авиакомпании Aeromexico и в Министерстве транспорта сообщали, что в самолете находился 101 человек, 97 пассажиров и четыре члена экипажа.Самолет авиакомпании Aeromexico рухнул сразу после взлета из аэропорта Дуранго одноименного штата. Он направлялся в Мехико. По словам местных властей, во время взлета шел сильный дождь. Пилоты хотели вернуться в воздушную гавань, но потеряли контроль над бортом. Спасатели отметили, что самолет совершал жесткую посадку.



