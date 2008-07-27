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Раздел: Мир  
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Британия закрыла свое консульство в Санкт-Петербурге

Британия закрыла свое консульство в Санкт-ПетербургеВеликобритания официально закрыла свое консульство в российском Санкт-Петербурге.

Об этом в среду, 1 августа, сообщила пресс-служба посольства в своем Facebook, передает Хроника.инфо со ссылкой на frontnews.eu.

Как сообщается, накануне, 31 августа, в присутствии исполняющего обязанности генерального консула Великобритании в Санкт-Петербурге Элизабет Уэбб, первого генконсула Великобритании в Санкт-Петербурге Барбары Хэй и других представителей посольства был спущен флаг Великобритании.

«Генеральное консульство Великобритании в Санкт-Петербурге официально закрыто - это мера, которая, к сожалению, была применена в отношении нас правительством России после инцидента в Солсбери», - говорится в сообщении.

Напомним, в начале марта в Великобритании в городе Солсбери был отравлен экс-полковник ГРУ России Сергей Скрипаль.

В среду, 7 марта, к расследованию дела об отравлении Скрипаля приступил контртеррористический отдел Скотланд-Ярда. Отравление экс-полковника ГРУ рассматривается как попытка убийства, связанная с Россией. В четверг, 8 марта, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия впали в кому.

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В среду, 12 апреля, международные наблюдатели подтвердили выводы Соединенного Королевства, касающиеся идентичности токсичного химиката, использованного при покушении на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также в результате госпитализации британского полицейского. Это был военный разновидность нервно-паралитического вещества «Новичок».
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 Теги: Британия, Санкт-Петербург, консульство

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Сегодня, 17:49 » Автор: Алена Шимко
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