Раздел: Мир
В Швеции похитили короны короля и королевы XVII века
Корона короля изготовлена из золота и украшена серебром и бриллиантами.
Шведская полиция начала расследование похищения корон, которые принадлежали королю Карлу IX и королеве Кристине, из собора, который находится в городе Стренгес, сообщает The Local. Отмечается, что ограбление было совершено днем 31 июля двумя мужчинами, которые затем скрылись на моторной лодке по озеру Меларен.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
Как заявил представитель полиции Швеции Томас Агневик, полиция следит за всеми направлениями, в которых могли скрыться грабители. Корона была частью похоронных регалий Карла ІХ, который был похоронен в соборе в 1611 году. Была также похищена корона королевы Кристины, которая скончалась в 1625 году.
Корона короля изготовлена из золота и украшена серебром и бриллиантами, корона королевы также выполнена из золота. Обе короны представляют чрезвычайную ценность.
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Ранее из дома в британском городе Тетфорд похитили редкое издание книги Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень", стоимость которого оценивается в 40 тысяч фунтов стерлингов.
Шведская полиция начала расследование похищения корон, которые принадлежали королю Карлу IX и королеве Кристине, из собора, который находится в городе Стренгес, сообщает The Local. Отмечается, что ограбление было совершено днем 31 июля двумя мужчинами, которые затем скрылись на моторной лодке по озеру Меларен.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
Как заявил представитель полиции Швеции Томас Агневик, полиция следит за всеми направлениями, в которых могли скрыться грабители. Корона была частью похоронных регалий Карла ІХ, который был похоронен в соборе в 1611 году. Была также похищена корона королевы Кристины, которая скончалась в 1625 году.
Корона короля изготовлена из золота и украшена серебром и бриллиантами, корона королевы также выполнена из золота. Обе короны представляют чрезвычайную ценность.
Читайте также: Королева Елизавета II оставила сына без короны
Ранее из дома в британском городе Тетфорд похитили редкое издание книги Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень", стоимость которого оценивается в 40 тысяч фунтов стерлингов.
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