Раздел: Мир
В США прошли аресты банды хакеров из Украины
Мужчин подозревают в краже личных и платежных данных.
Американские прокуроры обеспечили аресты нескольких украинцев, обвиняемых в похищении массивов номеров платежных карт и других данных американского бизнеса, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.
Подозреваемые являются членами Carbanak, хакерской банды, которая, по словам правоохранительных органов и частных киберследователей, является одной из самых плодовитых в мире организаций по киберпреступности.
Официальное объявление Министерства юстиции США запланировано на 1 августа. Источники сообщили об арестах в Сиэтле, в то же время Министерство юстиции заявило, что представители компаний Mastercard и Visa присоединятся к прокурорам и ФБР, чтобы сообщить об арестах и обвинениях в крупном международном киберрасследовании.
Испанская полиция арестовала подозреваемого украинского лидера Carbanak в марте. По данным следствия, банда украла до 1 млрд евро ($1,2 млрд) из банков путем изменения остатков на счетах и программируя банкоматы на выдачу наличных.
К операции по разоблачению банды были вовлечены различные органы, включая испанскую полицию, Европейскую банковскую федерацию, банки частного сектора и охранные компании, ФБР, власти Беларуси, Тайваня и Румынии.
Как писало испанское издание El Mundo, 34-летний украинец Денис К. жил анонимно в Аликанте с женой и сыном и был арестован 6 марта.
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По данным испанского МВД, преступникам удалось организовать хакерские атаки на 300-400 банков России. С 50 российских банков деньги были похищены.
Американские прокуроры обеспечили аресты нескольких украинцев, обвиняемых в похищении массивов номеров платежных карт и других данных американского бизнеса, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.
Подозреваемые являются членами Carbanak, хакерской банды, которая, по словам правоохранительных органов и частных киберследователей, является одной из самых плодовитых в мире организаций по киберпреступности.
Официальное объявление Министерства юстиции США запланировано на 1 августа. Источники сообщили об арестах в Сиэтле, в то же время Министерство юстиции заявило, что представители компаний Mastercard и Visa присоединятся к прокурорам и ФБР, чтобы сообщить об арестах и обвинениях в крупном международном киберрасследовании.
Испанская полиция арестовала подозреваемого украинского лидера Carbanak в марте. По данным следствия, банда украла до 1 млрд евро ($1,2 млрд) из банков путем изменения остатков на счетах и программируя банкоматы на выдачу наличных.
К операции по разоблачению банды были вовлечены различные органы, включая испанскую полицию, Европейскую банковскую федерацию, банки частного сектора и охранные компании, ФБР, власти Беларуси, Тайваня и Румынии.
Как писало испанское издание El Mundo, 34-летний украинец Денис К. жил анонимно в Аликанте с женой и сыном и был арестован 6 марта.
Читайте также: В Афганистане произошла серия терактов
По данным испанского МВД, преступникам удалось организовать хакерские атаки на 300-400 банков России. С 50 российских банков деньги были похищены.
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