» » В США прошли аресты банды хакеров из Украины
Раздел: Мир  
0

В США прошли аресты банды хакеров из Украины

В США прошли аресты банды хакеров из Украины Мужчин подозревают в краже личных и платежных данных.

Американские прокуроры обеспечили аресты нескольких украинцев, обвиняемых в похищении массивов номеров платежных карт и других данных американского бизнеса, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.

Подозреваемые являются членами Carbanak, хакерской банды, которая, по словам правоохранительных органов и частных киберследователей, является одной из самых плодовитых в мире организаций по киберпреступности.

Официальное объявление Министерства юстиции США запланировано на 1 августа. Источники сообщили об арестах в Сиэтле, в то же время Министерство юстиции заявило, что представители компаний Mastercard и Visa присоединятся к прокурорам и ФБР, чтобы сообщить об арестах и обвинениях в крупном международном киберрасследовании.

Испанская полиция арестовала подозреваемого украинского лидера Carbanak в марте. По данным следствия, банда украла до 1 млрд евро ($1,2 млрд) из банков путем изменения остатков на счетах и программируя банкоматы на выдачу наличных.

К операции по разоблачению банды были вовлечены различные органы, включая испанскую полицию, Европейскую банковскую федерацию, банки частного сектора и охранные компании, ФБР, власти Беларуси, Тайваня и Румынии.

Как писало испанское издание El Mundo, 34-летний украинец Денис К. жил анонимно в Аликанте с женой и сыном и был арестован 6 марта.

Читайте также: В Афганистане произошла серия терактов

По данным испанского МВД, преступникам удалось организовать хакерские атаки на 300-400 банков России. С 50 российских банков деньги были похищены.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: США, хакеры, аресты

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 00:09 » Автор: Евгений Шевченко
     60
     0

Похожие новости по теме

В Испании арестовали украинского хакера, нанесшего более 1 млрд убытков В Испании арестовали украинского хакера, нанесшего более 1 млрд убытков

Он атаковал более 100 финансовых учреждений.

В Барселоне на горячем пойманы грабители из В Барселоне на горячем пойманы грабители из "Розовых пантер"

В Барселоне полиция арестовала пятерых предполагаемых членов известной банды грабителей драгоценностей "Розовые пантеры".

Испанская полиция задержала две международные банды наркоторговцев Испанская полиция задержала две международные банды наркоторговцев

Полицейские обнаружили 56 кг героина.

Французская полиция задержала банду детей в возрасте от 5 до 13 лет Французская полиция задержала банду детей в возрасте от 5 до 13 лет

В полиции подозревают, что дети совершили преступление под каким-то воздействием.

В США выдвинули обвинения 13 швейцарским банкам В США выдвинули обвинения 13 швейцарским банкам

Их подозревают в содействии уходу от налогов.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх