Раздел: Мир
Сенат США увеличил расходы на оборону
Новый оборонный бюджет теперь должен подписать президент Трамп.
Сенат США в среду принял оборонный бюджет в размере 716 млрд долларов в 2019 финансовый год. Документ был принят подавляющим большинством в ходе голосования, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Теперь утвержденный обеими палатами Конгресса проект бюджета будет отправлен на подпись президенту страны. В тексте документа говорится, что часть средств будет направлена на противодействие растущей угрозе со стороны России, а также на военную помощь Украине.
Как сообщалось в опубликованном 23 июля комитетом по делам ВС Палаты представителей Конгресса отчете, законодатели решили продлить запрет на сотрудничество Пентагона и Министерства обороны РФ, который действует уже несколько лет.
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В Конгрессе также решили запретить американскому правительству признавать аннексию Крыма Россией. Законодатели включили в проект бюджета 250 млн долларов на поставки военной помощи Украине, включая оборонительные вооружения летального характера. В бюджете США на текущий год на эту цель было выделено 200 млн долларов.
Сенат США в среду принял оборонный бюджет в размере 716 млрд долларов в 2019 финансовый год. Документ был принят подавляющим большинством в ходе голосования, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Теперь утвержденный обеими палатами Конгресса проект бюджета будет отправлен на подпись президенту страны. В тексте документа говорится, что часть средств будет направлена на противодействие растущей угрозе со стороны России, а также на военную помощь Украине.
Как сообщалось в опубликованном 23 июля комитетом по делам ВС Палаты представителей Конгресса отчете, законодатели решили продлить запрет на сотрудничество Пентагона и Министерства обороны РФ, который действует уже несколько лет.
Читайте также: Трамп провел параллель между Манафортом и известным гангстером
В Конгрессе также решили запретить американскому правительству признавать аннексию Крыма Россией. Законодатели включили в проект бюджета 250 млн долларов на поставки военной помощи Украине, включая оборонительные вооружения летального характера. В бюджете США на текущий год на эту цель было выделено 200 млн долларов.
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