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Раздел: Мир  
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Сенат США увеличил расходы на оборону

Сенат США увеличил расходы на оборону Новый оборонный бюджет теперь должен подписать президент Трамп.

Сенат США в среду принял оборонный бюджет в размере 716 млрд долларов в 2019 финансовый год. Документ был принят подавляющим большинством в ходе голосования, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

Теперь утвержденный обеими палатами Конгресса проект бюджета будет отправлен на подпись президенту страны. В тексте документа говорится, что часть средств будет направлена на противодействие растущей угрозе со стороны России, а также на военную помощь Украине.

Как сообщалось в опубликованном 23 июля комитетом по делам ВС Палаты представителей Конгресса отчете, законодатели решили продлить запрет на сотрудничество Пентагона и Министерства обороны РФ, который действует уже несколько лет.

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В Конгрессе также решили запретить американскому правительству признавать аннексию Крыма Россией. Законодатели включили в проект бюджета 250 млн долларов на поставки военной помощи Украине, включая оборонительные вооружения летального характера. В бюджете США на текущий год на эту цель было выделено 200 млн долларов.
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 Теги: США, оборона

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Сегодня, 07:20 » Автор: Евгений Шевченко
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