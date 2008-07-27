Раздел: Мир
В Таиланде 20-летнюю королеву красоты застрелили из-за ревности
Влюбленный в девушку бизнесмен приревновал ее к лучшему другу.
Она была убита на глазах у туристов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В Таиланде 43-летний бизнесмен Панью Ингана застрелил 20-летнюю экс-королеву красоты Павину Нэмьюэнгрук и ее лучшего друга. Инцидент произошел на глазах у шокированных туристов. Об этом пишет The Sun.
В настоящее время бизнесмен разыскивается правоохранительными органами. Сообщается, что причиной убийства стала ревность - девушка отказала Ингану, не пожелав выйти за него замуж.
Также известно, что он является владельцем гоу-гоу-бара в Пхукете. Убитая работала в заведении танцовщицей.
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Кроме того, удалось установить, что находившийся с Нэмьюэнгрук молодой человек являлся геем. Однако убийца, по всей видимости, этого не знал и принял его за бойфренда возлюбленной.
Она была убита на глазах у туристов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В Таиланде 43-летний бизнесмен Панью Ингана застрелил 20-летнюю экс-королеву красоты Павину Нэмьюэнгрук и ее лучшего друга. Инцидент произошел на глазах у шокированных туристов. Об этом пишет The Sun.
В настоящее время бизнесмен разыскивается правоохранительными органами. Сообщается, что причиной убийства стала ревность - девушка отказала Ингану, не пожелав выйти за него замуж.
Также известно, что он является владельцем гоу-гоу-бара в Пхукете. Убитая работала в заведении танцовщицей.
Читайте также: В Канаде медведь напал на 10-летнюю девочку
Кроме того, удалось установить, что находившийся с Нэмьюэнгрук молодой человек являлся геем. Однако убийца, по всей видимости, этого не знал и принял его за бойфренда возлюбленной.
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