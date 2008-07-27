Раздел: Мир
Аномальная жара в Южной Корее: 29 погибших
Во многих южнокорейских городах температура воздуха установила новый исторический рекорд.
В Южной Корее от аномальной жары по меньшей мере 29 человек погибли и свыше 2,3 тысяч человек пострадали. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на данные Центра контроля и профилактики заболеваний Республики Корея, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Из-за длительной жаркой погоды с 20 мая по 31 июля в стране погибли 29 человек", – говорится в сообщении.
Читайте также: Аномальная жара в Японии: тысячи пострадавших
Также отмечается, что во многих южнокорейских городах температура воздуха установила новый исторический рекорд. В Сеуле температура воздуха достигла 39,6 градусов. А в уезде Хончхон температура воздуха достигла 41 градуса.
В Южной Корее от аномальной жары по меньшей мере 29 человек погибли и свыше 2,3 тысяч человек пострадали. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на данные Центра контроля и профилактики заболеваний Республики Корея, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Из-за длительной жаркой погоды с 20 мая по 31 июля в стране погибли 29 человек", – говорится в сообщении.
Читайте также: Аномальная жара в Японии: тысячи пострадавших
Также отмечается, что во многих южнокорейских городах температура воздуха установила новый исторический рекорд. В Сеуле температура воздуха достигла 39,6 градусов. А в уезде Хончхон температура воздуха достигла 41 градуса.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
410
0
Также советуем посмотреть
- В УПЦ МП отреагировали на слова Филарета
- Полторак планирует отправить военных на Закарпатье
- С Кремлем или в огне
- Смеемся вместе: веселые приколы для любителей тонкого юмора
- Рекламный «пирог» Днепра
- Луценко обсудит с силовиками нападения на активистов
- Смешные фотографии из серии "Когда что-то пошло не так"
- Украина все ближе и ближе к черте
- Как можно разочароваться в стране
- Пять минут смеха: веселые анекдоты от настоящих мастеров сарказма
- Щодо нападу на Катерину Гандзюк
- Эти милые собаки-"улыбаки" стали настоящими звездами Сети
- На Донбассе зафиксированы Грады боевиков
- России от санкций не спрятаться
- От российской власти извинений не дождешься
- Семья убитого журналиста Шеремета подала в суд на Луценко
- Смешные фотографии из серии "Суровый парикмахер"
- Где пределы сотрудничества с российской властью
- "Щупай меня иногда": Лукашенко с юмором отреагировал на слухи об инсульте
- Информация об отставке Грицака – фейк
- У УПЦ МП отберут всю недвижимость, - Филарет
- В Україні реально робляться дороги
- "Держит секатор как профи": пользователи сети высмеяли жену Трампа
- Об иллюзии бессмертия
- На Донбассе ранены трое военных
- Утренний позитив: свежая порция веселых анекдотов
- "Комиссар Рекс доволен": в Австрии полицейских собак обули в "кеды"
- Нардеп Надежда Савченко написала письмо Трампу
- "Вася, лей бетон": пользователи Сети высмеяли новое фото Кличко
- Олег Ляшко выбрал в помощники экс-регионалов
Оставьте свой комментарий