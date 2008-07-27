» » Аномальная жара в Южной Корее: 29 погибших
Раздел: Мир  
0

Аномальная жара в Южной Корее: 29 погибших

Аномальная жара в Южной Корее: 29 погибшихВо многих южнокорейских городах температура воздуха установила новый исторический рекорд.

В Южной Корее от аномальной жары по меньшей мере 29 человек погибли и свыше 2,3 тысяч человек пострадали. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на данные Центра контроля и профилактики заболеваний Республики Корея, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"Из-за длительной жаркой погоды с 20 мая по 31 июля в стране погибли 29 человек", – говорится в сообщении.

Читайте также: Аномальная жара в Японии: тысячи пострадавших
Также отмечается, что во многих южнокорейских городах температура воздуха установила новый исторический рекорд. В Сеуле температура воздуха достигла 39,6 градусов. А в уезде Хончхон температура воздуха достигла 41 градуса.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Южная Корея, жара, жертвы

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 17:20 » Автор: Алена Шимко
     410
     0

Похожие новости по теме

Жара в Мексике: температура воздуха побила столетний рекорд Жара в Мексике: температура воздуха побила столетний рекорд

В отдельных местах наблюдается температура до +50 градусов.

Аномальная жара в Японии: тысячи пострадавших Аномальная жара в Японии: тысячи пострадавших

Еще восемь человек погибли.

В Индии свирепствует аномальная жара: десятки погибших В Индии свирепствует аномальная жара: десятки погибших

Температура воздуха достигает 47 градусов по Цельсию.

Смертельная жара в Индии начала спадать Смертельная жара в Индии начала спадать

Аномальная температура в Индии снизилась на два градуса

Аномальная жара в Индии убила более 300 человек Аномальная жара в Индии убила более 300 человек

Метеорологи утверждают, что температура воздуха в Индии в ближайшее время расти не перестанет.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх