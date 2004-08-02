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Раздел: Мир  
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Во Франции ввели штраф за домогательства к женщинам

Во Франции ввели штраф за домогательства к женщинамТеперь за домогательства в адрес женщин на улицах, в том числе устные, мужчинам придется заплатить от 90 до 750 евро.
Во Франции начнет действовать закон, предусматривающий штраф за непристойности в адрес женщин. Соответствующую инициативу одобрил парламент страны, сообщает радиостанция Europe1, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

За домогательства на улице будет назначаться штраф от 90 до 750 евро. Речь идет, в том числе, об устных домогательствах, отметила государственный секретарь по вопросам равенства между мужчинами и женщинами Марлен Шьяппа.

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"Ранее уличные домогательства оставались безнаказанными, с этого момента все поменяется", – сказала она.
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 Теги: Франция, штраф, домогательства

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Сегодня, 10:41 » Автор: Алена Шимко
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