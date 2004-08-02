Во Франции ввели штраф за домогательства к женщинам

Теперь за домогательства в адрес женщин на улицах, в том числе устные, мужчинам придется заплатить от 90 до 750 евро.



Во Франции начнет действовать закон, предусматривающий штраф за непристойности в адрес женщин. Соответствующую инициативу одобрил парламент страны, сообщает радиостанция Europe1, передает



За домогательства на улице будет назначаться штраф от 90 до 750 евро. Речь идет, в том числе, об устных домогательствах, отметила государственный секретарь по вопросам равенства между мужчинами и женщинами Марлен Шьяппа.



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"Ранее уличные домогательства оставались безнаказанными, с этого момента все поменяется", – сказала она. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Во Франции начнет действовать закон, предусматривающий штраф за непристойности в адрес женщин. Соответствующую инициативу одобрил парламент страны, сообщает радиостанция Europe1, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент За домогательства на улице будет назначаться штраф от 90 до 750 евро. Речь идет, в том числе, об устных домогательствах, отметила государственный секретарь по вопросам равенства между мужчинами и женщинами Марлен Шьяппа."Ранее уличные домогательства оставались безнаказанными, с этого момента все поменяется", – сказала она.



