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Раздел: Мир  
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В Финляндии задымился пассажирский авиалайнер

В Финляндии задымился пассажирский авиалайнерНа месте происшествия работают полиция и пожарные. В результате инцидента никто не пострадал.

В аэропорту Хельсинки пассажиров самолета, который готовился вылететь в Прагу, эвакуировали после появления дыма на борту. Как сообщает газета Helsingin Sanomat, инцидент произошел около 16.00, когда самолет чешских авиалиний, который должен был лететь в Прагу, двигался взлетно-посадочной полосой, но еще не взлетел, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Пассажиры почувствовали запах дыма в салоне и запаниковали.

"В салоне было небольшое количество дыма, а когда его стало больше, пассажиры начали волноваться и спрашивать, что случилось. Позже бортпроводники приказали людям покинуть самолет по надувному трапу", - рассказал один из пассажиров.

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На месте происшествия работают полиция и пожарные. В результате инцидента никто не пострадал.
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 Теги: Хельсинки, самолет

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Сегодня, 19:14 » Автор: Татьяна Ларина
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