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Северная Корея продолжает разрабатывать ядерное оружие, - ООН
В новом докладе ООН опровергли отказ КНДР от ядерной программы.
Северная Корея не прекратила разработку ни ядерной, ни ракетной программы. К такому выводу пришли после шестимесячного расследования независимые эксперты, которые подготовили специальный доклад для Совета Безопасности ООН, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на DW.
Эксперты констатировали, что КНДР продолжает действия, за которые Совбез ООН подверг Пхеньян санкциям еще в 2006 году. С тех пор эти санкции неоднократно продлевались и ужесточались. В частности, в сентябре 2017 года Совет Безопасности ООН наложил полный запрет на экспорт из Северной Кореи текстильной продукции и ограничил продажу Пхеньяну нефтепродуктов 2 млн баррелей в год.
В конце июля источники в разведке США сообщили, что КНДР возобновила работы по созданию межконтинентальных ракет. По их информации, полученные недавно спутниковые снимки свидетельствуют, что в исследовательском центре под Пхеньяном, где были созданы первые межконтинентальные баллистические ракеты Северной Кореи, ведутся работы над одной или двумя баллистическими ракетами на жидком топливе.
О полном ядерном разоружении на Корейском полуострове лидер КНДР Ким Чен Ын договорился с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином во время их встречи 27 апреля в пограничной деревне Пханмунджом. В июне судьба северокорейской ядерной программы стала одной из тем саммита США - КНДР в Сингапуре.
Читайте также: Госсекретарь США рассказал, кто установит срок разоружения КНДР
По итогам встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына был подписан совместный документ, который обязывает Северную Корею к полной денуклеаризации Корейского полуострова.
Северная Корея не прекратила разработку ни ядерной, ни ракетной программы. К такому выводу пришли после шестимесячного расследования независимые эксперты, которые подготовили специальный доклад для Совета Безопасности ООН, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на DW.
Эксперты констатировали, что КНДР продолжает действия, за которые Совбез ООН подверг Пхеньян санкциям еще в 2006 году. С тех пор эти санкции неоднократно продлевались и ужесточались. В частности, в сентябре 2017 года Совет Безопасности ООН наложил полный запрет на экспорт из Северной Кореи текстильной продукции и ограничил продажу Пхеньяну нефтепродуктов 2 млн баррелей в год.
В конце июля источники в разведке США сообщили, что КНДР возобновила работы по созданию межконтинентальных ракет. По их информации, полученные недавно спутниковые снимки свидетельствуют, что в исследовательском центре под Пхеньяном, где были созданы первые межконтинентальные баллистические ракеты Северной Кореи, ведутся работы над одной или двумя баллистическими ракетами на жидком топливе.
О полном ядерном разоружении на Корейском полуострове лидер КНДР Ким Чен Ын договорился с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином во время их встречи 27 апреля в пограничной деревне Пханмунджом. В июне судьба северокорейской ядерной программы стала одной из тем саммита США - КНДР в Сингапуре.
Читайте также: Госсекретарь США рассказал, кто установит срок разоружения КНДР
По итогам встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына был подписан совместный документ, который обязывает Северную Корею к полной денуклеаризации Корейского полуострова.
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