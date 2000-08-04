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В результате теракта в афганской мечети погибли 39 человек, 80 ранены

В результате теракта в афганской мечети погибли 39 человек, 80 ранены

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