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Раздел: Мир  
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В результате теракта в афганской мечети погибли 39 человек, 80 ранены

В результате теракта в афганской мечети погибли 39 человек, 80 раненыВ результате теракта в шиитской мечети афганского города Гардез погибли 39 человек и еще 80 - ранены.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию и чиновников, передает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.

«Тридцать девять человек погибли в результате теракта смертника в шиитской мечети в восточном Афганистане», - говорится в сообщении.

По меньшей мере 80 человек получили ранения, поэтому число погибших может возрасти.

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Два террориста-смертника в пятницу открыли огонь по посетителям шиитской мечети (более 100 человек). Один из нападавших подорвал себя, другого боевика застрелила охрана мечети.
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 Теги: Афганистан, мечеть, теракт, погибшие

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Сегодня, 17:17 » Автор: Алена Шимко
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