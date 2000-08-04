Раздел: Мир
Трамп похвастался результатами введения торговых пошлин
По словам президента США, эффект превысил ожидания.
Пошлины США на импорт товаров из Китая сработали намного лучше, чем можно было ожидать. Об этом в Twitter заявил президент США Дональд Трамп, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, рынок США станет еще сильнее, когда невыгодные торговые соглашения будут пересмотрены.
"Пошлины работают намного лучше, чем кто-либо мог себе представить. Китайский рынок упал на 27% за последние четыре месяца и они ведут с нами переговоры. Наш рынок сейчас сильнее, чем когда-либо и его ожидает впечатляющий рост после пересмотра этих кошмарных торговых соглашений. Америка прежде всего...", - написал президент США.
Читайте также: Трамп написал письмо Ким Чен Ыну
Напомним, в середине июня США ввели 25% пошлины на товары из Китая на общую сумму 50 млрд долларов. Свое решение Трамп объяснил тем, что Китай торгует якобы нечестно, воруя американские технологии.
Пошлины США на импорт товаров из Китая сработали намного лучше, чем можно было ожидать. Об этом в Twitter заявил президент США Дональд Трамп, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, рынок США станет еще сильнее, когда невыгодные торговые соглашения будут пересмотрены.
"Пошлины работают намного лучше, чем кто-либо мог себе представить. Китайский рынок упал на 27% за последние четыре месяца и они ведут с нами переговоры. Наш рынок сейчас сильнее, чем когда-либо и его ожидает впечатляющий рост после пересмотра этих кошмарных торговых соглашений. Америка прежде всего...", - написал президент США.
Читайте также: Трамп написал письмо Ким Чен Ыну
Напомним, в середине июня США ввели 25% пошлины на товары из Китая на общую сумму 50 млрд долларов. Свое решение Трамп объяснил тем, что Китай торгует якобы нечестно, воруя американские технологии.
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