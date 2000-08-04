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В Индонезии произошло сильное землетрясение

В Индонезии произошло сильное землетрясениеМестные СМИ рассказывают о поврежденных зданиях.

Три человека погибли в результате подземных толчков на индонезийском острове Ломбок. Власти распространили предупреждение об опасности возникновения цунами.Индонезийский остров Ломбок в воскресенье, 5 августа, испытал новое землетрясение - магнитудой 7.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

Это случилось через неделю после сильных подземных толчков, которые произошли на том же острове. Новое землетрясение, в результате которого погибло не менее трех человек, вызвало небольшое цунами высотой в 13 сантиметров. К вечеру воскресенья по местному времени индонезийские власти вновь распространили предупреждение об опасности возникновения цунами.

Местные СМИ рассказывают о поврежденных зданиях на Ломбоке и на знаменитом курортном острове Бали, располагающемся примерно в 100 километрах к западу. Корреспондент австралийского вещателя ABC сообщил о повреждениях в аэропорту Бали.

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Эпицентр нынешнего землетрясения находился в 18 километрах на северо-восток от Ломбока и на 15-километровой глубине. За ним последовал ряд повторных толчков. Спасательные службы призвали местное население и туристов держаться подальше от берегов. Помимо этого, толчки ощущались на острове Ява.
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 Теги: Индонезия, землетрясение

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Сегодня, 19:10 » Автор: Едгар Букмирза
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