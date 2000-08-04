Раздел: Мир
В Египте акула насмерть растерзала чешского туриста
Мужчина приехал на отдых со всей семьей.
Турист из Чехии погиб во время купания примерно в 20 км к северу от популярного египетского курорта Марса-Алам, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на newsru.co.il.
Согласно выводам экспертов из министерства окружающей среды Египта, вошедших в специальную комиссию по расследованию этого инцидента, чешский турист был убит акулой. Его останки нашли на одном из пляжей.
По данным местных властей, этот турист находится в Египте вместе с женой и детьми.
Читайте также: Сын Трампа рассказал об угрозах в свой адрес
Имя погибшего не называется.
Турист из Чехии погиб во время купания примерно в 20 км к северу от популярного египетского курорта Марса-Алам, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на newsru.co.il.
Согласно выводам экспертов из министерства окружающей среды Египта, вошедших в специальную комиссию по расследованию этого инцидента, чешский турист был убит акулой. Его останки нашли на одном из пляжей.
По данным местных властей, этот турист находится в Египте вместе с женой и детьми.
Читайте также: Сын Трампа рассказал об угрозах в свой адрес
Имя погибшего не называется.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
956
0
Также советуем посмотреть
- Путин посетил аннексированный Севастополь
- В Сети показали веселые снимки с моментами удачного совпадения
- В одном из магазинов Бердянска унизили фанов Путина
- В России торжественно открыли фонарь
- В Украине установят статую мастера Йода
- "Я выносливый - мусор выношу": смешные приколы из реальной жизни
- Забавные приколы из серии "Я у мамы мастер"
- Пять минут смеха: забавные приколы от настоящих мастеров сарказма
- Курьез дня: австралийка раздавила арбуз бедрами
- Веселые фотографии из серии "Это свадьба, детка"
- "Шоб вы были мне здоровы": смешные анекдоты от настоящих одесситов
- Украинские военные понесли потери на Донбассе
- Утренний позитив: свежая порция смешных анекдотов
- В Instagram набирает популярность забавный флешмоб
- В Канаде 95-летняя женщина прогнала медведя
- Парубий рассказал, чем займется Рада после каникул
- В Сети высмеяли огромные очереди в России за едой
- Российского боксера-депутата высмеяли за нелепые фото и стих
- Интернет рассмешило видео неудачной погрузки багажа в поезд
- Полиция начала расследование из-за избиения девочки в Одессе
- Забавные кадры из жизни животных
- Боевики «Л/ДНР» готовят масштабную мобилизацию
- Улыбнитесь: подборка смешных смс-сообщений
- Вторые сутки тушат пожар на свалке в Полтавской области
- Курьезные случаи в супермаркетах наверняка вас развеселят
- В Киеве проведут учения полиции по противодействию автоугонам
- Правдивые комиксы о нелегкой жизни мамочек
- В штабе ООС сообщили о задержании подозреваемых в сотрудничестве с боевиками
- Смех до упаду: анекдоты для субботнего настроения
- Суд наказал мужчину, которого ранее привязали к столбу в Чернигове
Оставьте свой комментарий