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Раздел: Мир  
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В Египте акула насмерть растерзала чешского туриста

В Египте акула насмерть растерзала чешского туриста Мужчина приехал на отдых со всей семьей.

Турист из Чехии погиб во время купания примерно в 20 км к северу от популярного египетского курорта Марса-Алам, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на newsru.co.il.

Согласно выводам экспертов из министерства окружающей среды Египта, вошедших в специальную комиссию по расследованию этого инцидента, чешский турист был убит акулой. Его останки нашли на одном из пляжей.

По данным местных властей, этот турист находится в Египте вместе с женой и детьми.

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Имя погибшего не называется.
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 Теги: Египет, турист, акула

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Сегодня, 08:16 » Автор: Евгений Шевченко
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