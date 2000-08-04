Раздел: Мир
Пхеньян призвал Вашингтон снять санкции в ответ на прекращение ядерных испытаний
Отмечается, что США не планируют снимать санкции до полной денуклеаризации.
Северная Корея (КНДР) призвала Соединенные Штаты Америки снять санкции в ответ на прекращение ядерных испытаний и передачу останков американских военных, погибших в Корейской войне. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) Кореи ссылаясь на газету "Нодон Синмун", передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
Так, согласно информации издания, США действуют противоположно плану улучшения двусторонних отношений, несмотря на усилия Пхеньяна, включая демонтаж ядерного полигона.
Кроме того, отмечается, что США не планируют снимать санкции до полной денуклеаризации, а также усиливают их, чтобы увеличить свой вес на переговорах.
Напомним, 27 июля власти КНДР передали Соединенным Штатам останки 55 американских военнослужащих, которые погибли во время Корейской войны.
Договоренность о передаче была достигнута на встрече глав США и Северной Кореи Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которая состоялась 12 июня в Сингапуре.
Как заявили в Белом доме, такие действия являются важным шагом к возобновлению репатриации останков из Северной Кореи. Также этот шаг способствует возобновлению полевых операций в КНДР для поиска примерно 5,3 тыс. американцев, которые еще не вернулись домой.
Читайте также: Евросоюз расширил санкции против КНДР
Кроме того, ранее США обвинили Северную Корею в нарушении запрета на поставки очищенной нефти путем незаконной передачи между судами в море.
Северная Корея (КНДР) призвала Соединенные Штаты Америки снять санкции в ответ на прекращение ядерных испытаний и передачу останков американских военных, погибших в Корейской войне. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) Кореи ссылаясь на газету "Нодон Синмун", передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
Так, согласно информации издания, США действуют противоположно плану улучшения двусторонних отношений, несмотря на усилия Пхеньяна, включая демонтаж ядерного полигона.
Кроме того, отмечается, что США не планируют снимать санкции до полной денуклеаризации, а также усиливают их, чтобы увеличить свой вес на переговорах.
Напомним, 27 июля власти КНДР передали Соединенным Штатам останки 55 американских военнослужащих, которые погибли во время Корейской войны.
Договоренность о передаче была достигнута на встрече глав США и Северной Кореи Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которая состоялась 12 июня в Сингапуре.
Как заявили в Белом доме, такие действия являются важным шагом к возобновлению репатриации останков из Северной Кореи. Также этот шаг способствует возобновлению полевых операций в КНДР для поиска примерно 5,3 тыс. американцев, которые еще не вернулись домой.
Читайте также: Евросоюз расширил санкции против КНДР
Кроме того, ранее США обвинили Северную Корею в нарушении запрета на поставки очищенной нефти путем незаконной передачи между судами в море.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
221
0
Также советуем посмотреть
- В США для собак-серфингистов устроили соревнование
- Озорные дедушки сбежали из дома престарелых ради рок-концерта
- Венгрия: чего на самом деле стоит бояться украинцам
- Стало известно имя подозреваемого в нападении на Гандзюк
- Справа Савченко – яскравий приклад ультрапопулізму
- В Швеции стихия превратила вокзал в общественный "бассейн"
- Флиртующую с Сигалом Захарову высмеяли в соцсетях
- Как нас обманывают в Facebook
- На границе Украины и Польши в очередях сотни автомобилей
- Сеть насмешила жительница Запорожья, вышедшая за покупками в одном белье
- Про авторитет адвокатури
- Кто убил Орхана Джемаля
- Безработный потратил 1,4 млрд евро на домик из купюр
- В Сети потешаются над двойниками Путина в Крыму
- Про що каже паніка в РПЦ
- Полиция сообщила подробности убийства военного в Лисичанске
- Россиянам предложили забавную кандидатуру в помощницы Сигалу
- Історія Голокосту: «Змарнований шанс»
- В соцсетях шутят над надписью, адресованной "фанатам" Путина в Бердянске
- За сутки в зоне ООС ранены двое военных
- Путин посетил аннексированный Севастополь
- В Сети показали веселые снимки с моментами удачного совпадения
- В одном из магазинов Бердянска унизили фанов Путина
- В России торжественно открыли фонарь
- В Украине установят статую мастера Йода
- "Я выносливый - мусор выношу": смешные приколы из реальной жизни
- Забавные приколы из серии "Я у мамы мастер"
- Пять минут смеха: забавные приколы от настоящих мастеров сарказма
- Курьез дня: австралийка раздавила арбуз бедрами
- Веселые фотографии из серии "Это свадьба, детка"
Оставьте свой комментарий