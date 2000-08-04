Раздел: Мир
В Британии хакер взломал Tinder ради данных о бомбардировщике
Хакер использовал аккаунт военнослужащей в сервисе знакомств, чтобы связаться с ее сослуживцем и узнать у него данные о поставках F-35.
Хакер взломал аккаунт служащей королевских военно-воздушных сил Великобритании (RAF) в приложении для знакомств Tinder с целью получить данные об американском истребителе-бомбардировщике F-35 Lightning II, передает Хроника.инфо со ссылкой на GHall.
«К счастью, малая доля информации была раскрыта, и человек, чей аккаунт был взломан, сообщил об этом, что позволило своевременно принять меры и провести расследование»,— сообщает The Daily Mail со ссылкой на уведомление руководства британских ВВС.
Издание отмечает, что подозрения в причастности к атаке могут пасть на Россию или Китай.
Напомним, что в июне первая партия из четырех F-35 Lightning прибыла в Великобританию.
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Всего Лондон планирует купить 138 американских самолетов.
Хакер взломал аккаунт служащей королевских военно-воздушных сил Великобритании (RAF) в приложении для знакомств Tinder с целью получить данные об американском истребителе-бомбардировщике F-35 Lightning II, передает Хроника.инфо со ссылкой на GHall.
«К счастью, малая доля информации была раскрыта, и человек, чей аккаунт был взломан, сообщил об этом, что позволило своевременно принять меры и провести расследование»,— сообщает The Daily Mail со ссылкой на уведомление руководства британских ВВС.
Издание отмечает, что подозрения в причастности к атаке могут пасть на Россию или Китай.
Напомним, что в июне первая партия из четырех F-35 Lightning прибыла в Великобританию.
Читайте также: Американский хакер взломал сайт МИДа России
Всего Лондон планирует купить 138 американских самолетов.
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