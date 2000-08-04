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Раздел: Мир  
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Британия потребует у РФ экстрадиции двух россиян, - СМИ

Британия потребует у РФ экстрадиции двух россиян, - СМИ Запрос будет отправлен по делу отравления "Новичком" в Солсбери.

Великобритания намерена подать запрос в Москву на экстрадицию двух россиян, подозреваемых в нападении разведчика Сергея Скрипаля и его дочери с помощью "Новичка", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112 канал.

"Этот шаг наступил после нескольких месяцев тщательного расследования сотнями офицеров полиции и спецслужб. Они объединили движения и действия двух россиян от их въезда в Великобританию до их отъезда", - говорится в сообщении.

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В то же время, издание The Guardian отмечает, что Россия "несомненно откажет" Великобритании в экстрадиции, а сам запрос может вызвать новый дипломатический конфликт между Лондоном и Москвой.
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 Теги: Британия, россия, экстрадиция

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Сегодня, 00:09 » Автор: Евгений Шевченко
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