Раздел: Мир
Британия потребует у РФ экстрадиции двух россиян, - СМИ
Запрос будет отправлен по делу отравления "Новичком" в Солсбери.
Великобритания намерена подать запрос в Москву на экстрадицию двух россиян, подозреваемых в нападении разведчика Сергея Скрипаля и его дочери с помощью "Новичка", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112 канал.
"Этот шаг наступил после нескольких месяцев тщательного расследования сотнями офицеров полиции и спецслужб. Они объединили движения и действия двух россиян от их въезда в Великобританию до их отъезда", - говорится в сообщении.
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В то же время, издание The Guardian отмечает, что Россия "несомненно откажет" Великобритании в экстрадиции, а сам запрос может вызвать новый дипломатический конфликт между Лондоном и Москвой.
Великобритания намерена подать запрос в Москву на экстрадицию двух россиян, подозреваемых в нападении разведчика Сергея Скрипаля и его дочери с помощью "Новичка", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112 канал.
"Этот шаг наступил после нескольких месяцев тщательного расследования сотнями офицеров полиции и спецслужб. Они объединили движения и действия двух россиян от их въезда в Великобританию до их отъезда", - говорится в сообщении.
Читайте также: Президент США подписал указ о возобновлении санкций против Ирана
В то же время, издание The Guardian отмечает, что Россия "несомненно откажет" Великобритании в экстрадиции, а сам запрос может вызвать новый дипломатический конфликт между Лондоном и Москвой.
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