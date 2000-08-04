В Чикаго активизировались уличные банды

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В юго-западной части Чикаго злоумышленник открыл стрельбу по людям, гулявшим в парке, вследствие чего пострадало 11 человек. Сразу же после этого на место инцидента отправились кареты скорой помощи, которые развезли пострадавших по больницам. На данный момент представители местных властей ничего не говорят о состоянии жертв.