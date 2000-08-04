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В Чикаго активизировались уличные банды

В Чикаго активизировались уличные банды В конце июля в городе зафиксировано более 300 убийств.

В выходные в Чикаго в результате всплеска бандитизма убиты 13 человек, еще 70 получили ранения. По словам начальника полиции Чикаго Фреда Уоллера, часто мишенью банд становятся скопления или группы людей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ZN.ua.

Во время самых долгих выходных в году, в честь Дня памяти, в Чикаго в перестрелках погибло семь человек и 32 были ранены. На сегодня полиция не арестовала ни одного из нападавших.

По данным полиции, в 2017 году в Чикаго были убиты 650 человек, что на 121 меньше, чем в 2016 году. В конце июля в городе зафиксировано более 300 убийств - больше, чем в любом другом городе США. Хотя падение было значительным, оно превысило количество убийств чем в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

На прошлой неделе в Чикаго прошли протесты против вспышки насилия в городе. Горожане требовали отставки мэра Чикаго Рама Эмануэля, который планирует переизбираться в феврале.

Оппоненты обвиняют чикагское политическое руководство в бездействии и нежелании бороться с бедностью, повышать экономический уровень региона. Также политики сетуют на законодательство относительно разрешения на ношение и применения оружия. По их мнению, законы недостаточно строги.

Напомним, в одном из ресторанов на бульваре Леси Украинки в Киеве в четверг, 26 июля, произошла стрельба. По словам администрации и посетителей заведения, между двумя компаниями произошел конфликт, в результате которого один из мужчин сделал несколько выстрелов.

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Еще один инцидент с перестрелкой между двумя группами отдыхающих произошел в киевском Гидропарке в мае 2018 года. Словесная перепалка переросла в драку, после чего один из участников конфликта достал пистолет и произвел несколько выстрелов.
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 Теги: Чикаго, банды

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Сегодня, 01:15 » Автор: Евгений Шевченко
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