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Раздел: Мир  
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В США разбился легкомоторный самолет, есть погибшие

В США разбился легкомоторный самолет, есть погибшие На борту самолета находились пять человек.

В американском штате Аляска в результате крушения легкомоторного самолета погибли четыре человека, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Как отмечается, крушение произошло недалеко от гор Денали.

При крушении на борту самолета находились пять человек. Спасателям удалось обнаружить четырех погибших.

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Поиски пятого пассажира продолжаются, они осложнены неблагоприятными погодными условиями.
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 Теги: самолет, катастрофа

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Сегодня, 05:26 » Автор: Евгений Шевченко
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