Раздел: Мир
В Ирландии при пожаре обнаружили памятник времен Второй мировой
Лесной пожар в Ирландии раскрыл ориентир для военных пилотов времен Второй мировой войны, который годами был скрыт от людских глаз.
Об этом сообщает Associated Press, передает Хроника.инфо со ссылкой на Европейская правда.
Ирландское подразделение воздушной полиции обнаружило слово Eire, что означает Ирландия, когда обследовало последствия пожара на мысе Брей-Хэд на севере графства Виклов. Выложенный из белых камней, знак годами был скрыт под растительностью.
Во времена войны было создано более 80 таких знаков, чтобы предупредить пилотов о том, что они летают над нейтральной страной, и чтобы они не сбрасывали бомбы на Ирландию.
Воздушный корпус Ирландии заявил, что знак на Брей-Геди был под номером 8.
Читайте также: В Польше обнаружили бомбардировщик времен Второй мировой
Ранее ирландские волонтеры восстановили некоторые аналогичные знаки, о которых было известно общественности.
Об этом сообщает Associated Press, передает Хроника.инфо со ссылкой на Европейская правда.
Ирландское подразделение воздушной полиции обнаружило слово Eire, что означает Ирландия, когда обследовало последствия пожара на мысе Брей-Хэд на севере графства Виклов. Выложенный из белых камней, знак годами был скрыт под растительностью.
Во времена войны было создано более 80 таких знаков, чтобы предупредить пилотов о том, что они летают над нейтральной страной, и чтобы они не сбрасывали бомбы на Ирландию.
Воздушный корпус Ирландии заявил, что знак на Брей-Геди был под номером 8.
Читайте также: В Польше обнаружили бомбардировщик времен Второй мировой
Ранее ирландские волонтеры восстановили некоторые аналогичные знаки, о которых было известно общественности.
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