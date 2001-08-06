» » В Ирландии при пожаре обнаружили памятник времен Второй мировой
Раздел: Мир  
0

В Ирландии при пожаре обнаружили памятник времен Второй мировой

В Ирландии при пожаре обнаружили памятник времен Второй мировойЛесной пожар в Ирландии раскрыл ориентир для военных пилотов времен Второй мировой войны, который годами был скрыт от людских глаз.

Об этом сообщает Associated Press, передает Хроника.инфо со ссылкой на Европейская правда.

Ирландское подразделение воздушной полиции обнаружило слово Eire, что означает Ирландия, когда обследовало последствия пожара на мысе Брей-Хэд на севере графства Виклов. Выложенный из белых камней, знак годами был скрыт под растительностью.

Во времена войны было создано более 80 таких знаков, чтобы предупредить пилотов о том, что они летают над нейтральной страной, и чтобы они не сбрасывали бомбы на Ирландию.

Воздушный корпус Ирландии заявил, что знак на Брей-Геди был под номером 8.

Читайте также: В Польше обнаружили бомбардировщик времен Второй мировой

Ранее ирландские волонтеры восстановили некоторые аналогичные знаки, о которых было известно общественности.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Ирландия, пожар, памятник, Вторая мировая война

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 16:39 » Автор: Алена Шимко
     340
     0

Похожие новости по теме

В Польше нашли более ста бомб времен Второй мировой В Польше нашли более ста бомб времен Второй мировой

Находку обнаружили на военной базе.

В Германии эвакуировали город из-за бомбы времен Второй мировой войны В Германии эвакуировали город из-за бомбы времен Второй мировой войны

Старинная бомба напугала местных жителей.

В Германии огромный переполох вызвала бомба времен Второй мировой войны В Германии огромный переполох вызвала бомба времен Второй мировой войны

После проведенной эвакуации более полусотни тысяч человек была обезврежена бомба весом почти 2 тонны.

Бомбы времен Второй мировой войны стали причиной эвакуации в городах Германии Бомбы времен Второй мировой войны стали причиной эвакуации в городах Германии

Три снаряда были обнаружены несколько дней назад во время бурения

В бункере времен Второй мировой обнаружили коноплю В бункере времен Второй мировой обнаружили коноплю

Все растения изъяты и уничтожены.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх