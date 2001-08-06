Раздел: Мир
Флот Великобритании и Норвегии объединятся против российской морской угрозы
Норвегия и Великобритания являются естественными партнерами.
Новый парк британских "охотников за субмаринами" будет работать вместе с норвежскими силами для сдерживания российской угрозы.
Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании, пишет Хроника.инфо со ссылкой на eurointegration.com.ua.
Великобритания и Норвегия будут совместно использовать объекты новой морской патрульной авиации.
Британия примет поставку в следующем году первого из девяти самолетов P-8A стоимостью 3 млрд фунтов. Норвегия покупает пять таких самолетов из-за "неустойчивой ситуации с безопасностью" в Северной Атлантике, согласно заявлению, совместно подписанному Британией, Норвегией и Соединенными Штатами.
Самолеты Великобритании будут базироваться в Шотландии на полигоне RAF Lossiemouth при оперативной и материально-технической поддержке норвежских самолетов.
Поисковый радар P-8 оптимизирован для выявления небольших объектов на поверхности моря, а также крупных поверхностных целей.
Планы совместных операций с Норвегией получили поддержку в мае.
"Норвегия и Великобритания являются естественными партнерами, учитывая наши общие ценности, а также нашу историю и географию", - заявила Тонет Скоген, государственный секретарь Министерства обороны Норвегии.
"Мы можем еще больше укрепить двустороннее оборонное сотрудничество, связанное с такими мощными средствами, как истребитель F-35 и морской патрульный самолет P-8", - добавила она.
Читайте также: В НАТО призвали страны сплотиться против российской угрозы
Представитель британского министерства обороны заявил: "Великобритания вместе с Норвегией изучит пути, с помощью которых мы вместе сможем использовать возможности морской разведки и противолодочной обороны морского патрульного самолета P-8A для повышения безопасности в Северной Атлантике, тем самым повышая безопасность НАТО".
Новый парк британских "охотников за субмаринами" будет работать вместе с норвежскими силами для сдерживания российской угрозы.
Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании, пишет Хроника.инфо со ссылкой на eurointegration.com.ua.
Великобритания и Норвегия будут совместно использовать объекты новой морской патрульной авиации.
Британия примет поставку в следующем году первого из девяти самолетов P-8A стоимостью 3 млрд фунтов. Норвегия покупает пять таких самолетов из-за "неустойчивой ситуации с безопасностью" в Северной Атлантике, согласно заявлению, совместно подписанному Британией, Норвегией и Соединенными Штатами.
Самолеты Великобритании будут базироваться в Шотландии на полигоне RAF Lossiemouth при оперативной и материально-технической поддержке норвежских самолетов.
Поисковый радар P-8 оптимизирован для выявления небольших объектов на поверхности моря, а также крупных поверхностных целей.
Планы совместных операций с Норвегией получили поддержку в мае.
"Норвегия и Великобритания являются естественными партнерами, учитывая наши общие ценности, а также нашу историю и географию", - заявила Тонет Скоген, государственный секретарь Министерства обороны Норвегии.
"Мы можем еще больше укрепить двустороннее оборонное сотрудничество, связанное с такими мощными средствами, как истребитель F-35 и морской патрульный самолет P-8", - добавила она.
Читайте также: В НАТО призвали страны сплотиться против российской угрозы
Представитель британского министерства обороны заявил: "Великобритания вместе с Норвегией изучит пути, с помощью которых мы вместе сможем использовать возможности морской разведки и противолодочной обороны морского патрульного самолета P-8A для повышения безопасности в Северной Атлантике, тем самым повышая безопасность НАТО".
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