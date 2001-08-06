» » Флот Великобритании и Норвегии объединятся против российской морской угрозы
Раздел: Мир  
0

Флот Великобритании и Норвегии объединятся против российской морской угрозы

Флот Великобритании и Норвегии объединятся против российской морской угрозыНорвегия и Великобритания являются естественными партнерами.

Новый парк британских "охотников за субмаринами" будет работать вместе с норвежскими силами для сдерживания российской угрозы.

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании, пишет Хроника.инфо со ссылкой на eurointegration.com.ua.

Великобритания и Норвегия будут совместно использовать объекты новой морской патрульной авиации.

Британия примет поставку в следующем году первого из девяти самолетов P-8A стоимостью 3 млрд фунтов. Норвегия покупает пять таких самолетов из-за "неустойчивой ситуации с безопасностью" в Северной Атлантике, согласно заявлению, совместно подписанному Британией, Норвегией и Соединенными Штатами.

Самолеты Великобритании будут базироваться в Шотландии на полигоне RAF Lossiemouth при оперативной и материально-технической поддержке норвежских самолетов.

Поисковый радар P-8 оптимизирован для выявления небольших объектов на поверхности моря, а также крупных поверхностных целей.

Планы совместных операций с Норвегией получили поддержку в мае.

"Норвегия и Великобритания являются естественными партнерами, учитывая наши общие ценности, а также нашу историю и географию", - заявила Тонет Скоген, государственный секретарь Министерства обороны Норвегии.

"Мы можем еще больше укрепить двустороннее оборонное сотрудничество, связанное с такими мощными средствами, как истребитель F-35 и морской патрульный самолет P-8", - добавила она.

Читайте также: В НАТО призвали страны сплотиться против российской угрозы

Представитель британского министерства обороны заявил: "Великобритания вместе с Норвегией изучит пути, с помощью которых мы вместе сможем использовать возможности морской разведки и противолодочной обороны морского патрульного самолета P-8A для повышения безопасности в Северной Атлантике, тем самым повышая безопасность НАТО".
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Великобритания, Норвегия, флот

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 19:16 » Автор: Едгар Букмирза
     402
     0

Похожие новости по теме

Норвежская разведка рассказала о наступательных планах России Норвежская разведка рассказала о наступательных планах России

По словам главы разведывательной службы Норвегии, РФ отрабатывала наступательные действия.

В Норвегии потерялась российская подводная лодка В Норвегии потерялась российская подводная лодка

Силы НАТО несколько недель пытаются ее отследить

Великобритания и Россия будут вместе бороться с ИГИЛ Великобритания и Россия будут вместе бороться с ИГИЛ

Путин и Кэмерон намерены совместно воевать против ИГИЛ.

СМИ: В Европе впервые пройдут испытания морской ПРО СМИ: В Европе впервые пройдут испытания морской ПРО

США и НАТО испытают морской компонент системы европейской ПРО.

Норвегия получила новейшие американские истребители F-35 Норвегия получила новейшие американские истребители F-35

Министерство обороны страны заявило, что Россия продолжает вести себя агрессивно.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх