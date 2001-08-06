Раздел: Мир
В Кыргызстане ввели чрезвычайный режим из-за пожара
Пожар возник на пастбище.
По предварительным данным, пожар начался у соседей, а затем огонь распространился на территорию Кыргызстана. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на telegraf.
В Кыргызстане на границе с Казахстаном около 10 дней горит сухая трава на пастбищах общей площадью 30 га. Общая протяженность пожара приблизительно 20 км.
Пожар на пастбище Алмалуу в Манасском районе Таласской области начался еще 28 июля. Возгорание произошло на участке "Лагерь", который граничит с Казахстаном.
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Огонь удалось потушить 4 августа, но на следующий день пастбище вновь загорелось.
В Манасском районе введен режим чрезвычайной ситуации.
По предварительным данным, пожар начался у соседей, а затем огонь распространился на территорию Кыргызстана. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на telegraf.
В Кыргызстане на границе с Казахстаном около 10 дней горит сухая трава на пастбищах общей площадью 30 га. Общая протяженность пожара приблизительно 20 км.
Пожар на пастбище Алмалуу в Манасском районе Таласской области начался еще 28 июля. Возгорание произошло на участке "Лагерь", который граничит с Казахстаном.
Читайте также: Из-за беженцев с Украины в Ростовской области ввели режим ЧП
Огонь удалось потушить 4 августа, но на следующий день пастбище вновь загорелось.
В Манасском районе введен режим чрезвычайной ситуации.
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