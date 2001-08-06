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Раздел: Мир  
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В Кыргызстане ввели чрезвычайный режим из-за пожара

В Кыргызстане ввели чрезвычайный режим из-за пожараПожар возник на пастбище.

По предварительным данным, пожар начался у соседей, а затем огонь распространился на территорию Кыргызстана. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на telegraf.

В Кыргызстане на границе с Казахстаном около 10 дней горит сухая трава на пастбищах общей площадью 30 га. Общая протяженность пожара приблизительно 20 км.

Пожар на пастбище Алмалуу в Манасском районе Таласской области начался еще 28 июля. Возгорание произошло на участке "Лагерь", который граничит с Казахстаном.

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Огонь удалось потушить 4 августа, но на следующий день пастбище вновь загорелось.

В Манасском районе введен режим чрезвычайной ситуации.
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 Теги: Кыргызстане, пожар, чс

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Сегодня, 20:45 » Автор: Едгар Букмирза
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