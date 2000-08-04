Раздел: Мир
В НАТО случайно запустили боевую ракету
В Эстонии ищут случайно выпущенную истребителем НАТО боевую ракету.
Ракета исчезла из зоны видимости в 40 километров от города Тарту в сторону севера, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.
Днем во вторник, 7 августа, в тренировочной зоне военно-воздушных сил НАТО в Эстонии произошло ЧП — испанский истребитель Eurofighter по ошибке произвел запуск боевой ракеты класса "воздух-воздух".
Точная траектория движения ракеты, ее местоположение и статус выясняются. У ракеты есть режим самоуничтожения, который должен сработать в воздухе в случае ошибочного запуска, но не исключено, что ракета приземлилась на землю. Длина ракеты AMRAAM составляет 3,7 метра, диаметр — 18 сантиметров, ракета заполнена взрывчатым веществом.
Ракета исчезла из зоны видимости в 40 километров от Тарту в сторону севера. По словам командующего Военно-воздушными силами Эстонии Рииво Валге, радиус полета ракеты может составлять 100 километров. На вопрос, о том, что будет, если она приземлилась на чью-нибудь крышу, Валге сказал, что в таком случае об этом надо сообщить, а на тему предоставления возможных компенсаций предпочел не спекулировать. Расследование обстоятельств ошибочного запуска ракеты ведут эстонские Военно-воздушные силы, Испания и НАТО. "Если имела место техническая неисправность, нет смысла говорить о чьем-то наказании. Сейчас приоритет — безопасность населения", — сказал Валге.
Читайте также: Испанские ВВС случайно выпустили боевую ракету
"Истребитель находился в тренировочной зоне, и потому для пассажирских самолетов опасности не представлял", — отметил Delfi член правления акционерного общества "Аэронавигационная служба Эстонии" Юллар Салумяэ, добавив, что пассажирские самолеты летают на высоте 8-12 километров, в то время как истребитель находился на высоте 6 километров.
Ракета исчезла из зоны видимости в 40 километров от города Тарту в сторону севера, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.
Днем во вторник, 7 августа, в тренировочной зоне военно-воздушных сил НАТО в Эстонии произошло ЧП — испанский истребитель Eurofighter по ошибке произвел запуск боевой ракеты класса "воздух-воздух".
Точная траектория движения ракеты, ее местоположение и статус выясняются. У ракеты есть режим самоуничтожения, который должен сработать в воздухе в случае ошибочного запуска, но не исключено, что ракета приземлилась на землю. Длина ракеты AMRAAM составляет 3,7 метра, диаметр — 18 сантиметров, ракета заполнена взрывчатым веществом.
Ракета исчезла из зоны видимости в 40 километров от Тарту в сторону севера. По словам командующего Военно-воздушными силами Эстонии Рииво Валге, радиус полета ракеты может составлять 100 километров. На вопрос, о том, что будет, если она приземлилась на чью-нибудь крышу, Валге сказал, что в таком случае об этом надо сообщить, а на тему предоставления возможных компенсаций предпочел не спекулировать. Расследование обстоятельств ошибочного запуска ракеты ведут эстонские Военно-воздушные силы, Испания и НАТО. "Если имела место техническая неисправность, нет смысла говорить о чьем-то наказании. Сейчас приоритет — безопасность населения", — сказал Валге.
Читайте также: Испанские ВВС случайно выпустили боевую ракету
"Истребитель находился в тренировочной зоне, и потому для пассажирских самолетов опасности не представлял", — отметил Delfi член правления акционерного общества "Аэронавигационная служба Эстонии" Юллар Салумяэ, добавив, что пассажирские самолеты летают на высоте 8-12 километров, в то время как истребитель находился на высоте 6 километров.
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