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Раздел: Мир  
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В американские выборы помимо РФ могли вмешиваться другие страны - Пентагон

В американские выборы помимо РФ могли вмешиваться другие страны - ПентагонВ Пентагоне допустили, что в американские выборы могла вмешиваться не только РФ.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что в выборы президента США 2016 года помимо России могли вмешаться другие страны, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

В то же время, по его словам, российское правительство ответственно за атаки на выборы 2016 года, сообщает пресс-служба Пентагона.

"Мы все видели, что произошло в 2016 году, когда Россия и, возможно, другие, но Россия определенно, пытались оказать влияние на ход голосования и фактически испортить избирательный процесс", - сказал Мэттис.

Он отметил, что его ведомство готово оказать поддержку Министерству внутренней безопасности и правоохранительным органам, чтобы "защитить выборы в США от вмешательства России и других плохих актеров".

Спецслужбы США с января 2017 года расследуют дело о возможном вмешательстве России в выборы президента в октябре 2016 года, подозревая, что у команды Трампа есть связи с официальной Москвой.

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Российские власти отрицают вовлеченность во внутренние дела Соединенных Штатов. Сам Дональд Трамп неоднократно говорил, что у него нет никаких связей с Российской Федерацией.
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 Теги: США, выборы, Россия, Пентагон, вмешательство

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Сегодня, 12:28 » Автор: Алена Шимко
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