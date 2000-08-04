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В американские выборы помимо РФ могли вмешиваться другие страны - Пентагон
В Пентагоне допустили, что в американские выборы могла вмешиваться не только РФ.
Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что в выборы президента США 2016 года помимо России могли вмешаться другие страны, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
В то же время, по его словам, российское правительство ответственно за атаки на выборы 2016 года, сообщает пресс-служба Пентагона.
"Мы все видели, что произошло в 2016 году, когда Россия и, возможно, другие, но Россия определенно, пытались оказать влияние на ход голосования и фактически испортить избирательный процесс", - сказал Мэттис.
Он отметил, что его ведомство готово оказать поддержку Министерству внутренней безопасности и правоохранительным органам, чтобы "защитить выборы в США от вмешательства России и других плохих актеров".
Спецслужбы США с января 2017 года расследуют дело о возможном вмешательстве России в выборы президента в октябре 2016 года, подозревая, что у команды Трампа есть связи с официальной Москвой.
Читайте также: Путин прокомментировал вмешательство РФ в выборы президента США
Российские власти отрицают вовлеченность во внутренние дела Соединенных Штатов. Сам Дональд Трамп неоднократно говорил, что у него нет никаких связей с Российской Федерацией.
Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что в выборы президента США 2016 года помимо России могли вмешаться другие страны, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
В то же время, по его словам, российское правительство ответственно за атаки на выборы 2016 года, сообщает пресс-служба Пентагона.
"Мы все видели, что произошло в 2016 году, когда Россия и, возможно, другие, но Россия определенно, пытались оказать влияние на ход голосования и фактически испортить избирательный процесс", - сказал Мэттис.
Он отметил, что его ведомство готово оказать поддержку Министерству внутренней безопасности и правоохранительным органам, чтобы "защитить выборы в США от вмешательства России и других плохих актеров".
Спецслужбы США с января 2017 года расследуют дело о возможном вмешательстве России в выборы президента в октябре 2016 года, подозревая, что у команды Трампа есть связи с официальной Москвой.
Читайте также: Путин прокомментировал вмешательство РФ в выборы президента США
Российские власти отрицают вовлеченность во внутренние дела Соединенных Штатов. Сам Дональд Трамп неоднократно говорил, что у него нет никаких связей с Российской Федерацией.
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