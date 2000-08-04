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В американские выборы помимо РФ могли вмешиваться другие страны - Пентагон

В американские выборы помимо РФ могли вмешиваться другие страны - Пентагон

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Трамп заявил, что Россия могла вмешаться в выборы США Американские спецслужбы пришли к выводу, что Россия стоит за попытками добиться поражения Хиллари Клинтон.