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Раздел: Мир  
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В грузинское посольство в Лондоне ворвался известный журналист

В грузинское посольство в Лондоне ворвался известный журналистФиллипс, скандально известный журналист телеканалов Russia Today и "Звезда", выкрикивал антигрузинские и антинатовские лозунги.

В здание посольства Грузии в Лондоне во время выставки о российско-грузинской войне 2008 года ворвался пророссийский провокатор и пропагандист, британец Грэм Филлипс, которого оперативно задержала дипломатическая полиция. Об этом сообщила посол Грузии в Великобритании Тамара Беручашвили, передает Хроника.инфо со ссылкой на Европейская правда.

Филлипс, скандально известный журналист телеканалов Russia Today и "Звезда", выкрикивал антигрузинские и антинатовские лозунги, заявили в грузинском МИД.

"Посольство стало жертвой российской агрессии, потому что туда внезапно вторгся человек с камерой, который агрессивно выкрикивал, что это пропаганда", - сказала Беручашвили.

В отношении задержанного британская полиция ведет расследование.

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"Мы ждем полной оценки этого инцидента", - заявил департамент прессы и информации Министерства иностранных дел Грузии.
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 Теги: Лондон, Грузия, посольство, Филлипс

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Сегодня, 14:02 » Автор: Алена Шимко
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