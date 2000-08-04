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Раздел: Мир  
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Во Франции из-за сильных ливней объявлена эвакуация

Во Франции из-за сильных ливней объявлена эвакуация Эвакуация проводилась в департаментах Дром, Ардеш и Гар

После двухнедельной жары юг Франции заливают дожди. Жителей региона призывают соблюдать осторожность из-за непогоды, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Из-за сильный дождей на юге Франции, которые пришли после сильной жары, эвакуировали около 1,6 тысячи человек.

По информации издания, эвакуация проводилась в департаментах Дром, Ардеш и Гар.

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Отмечается, что четыре вертолета жандармерии патрулируют зоны бедствия с воздуха. Правительство Франции призывает жителей страны соблюдать осторожность из-за непогоды.

Во Франции из-за сильных ливней объявлена эвакуация
Во Франции из-за сильных ливней объявлена эвакуация
Во Франции из-за сильных ливней объявлена эвакуация
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 Теги: Франция, ливни

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Сегодня, 06:52 » Автор: Татьяна Ларина
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