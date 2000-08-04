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Раздел: Мир  
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В Японии разбился вертолет

В Японии разбился вертолетСледы крушения вертолета вскоре обнаружили в горном лесу в префектуре Гумма

В Японии спасательный вертолет, связь с которым исчезла над горами в центральной префектуре Гумма, разбился. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на министра транспорта страны, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна

Силы воздушной самообороны подтвердили, что правительственный спасательный вертолет с девятью людьми на борту разбился в районе главной японской горной вершины. Следы крушения вертолета вскоре обнаружили в горном лесу в префектуре Гумма.

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Сообщается, что экипаж отправился туда, чтобы проверить подготовку горной тропы для альпинистов, открытие которой было намечено на эти выходные.
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 Теги: Япония, вертолёт

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Сегодня, 21:05 » Автор: Татьяна Ларина
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