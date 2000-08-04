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В Румынии митинг разогнали слезоточивым газом

В Румынии митинг разогнали слезоточивым газомНа митинге в Бухаресте произошли столкновения, полиция применила слезоточивый газ

Правоохранительные органы Румынии были вынуждены использовать баллончики со слезоточивым газом во время столкновений между участниками митинга диаспоры, который начался в Бухаресте, и силами правопорядка, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.

Информацию об этом подтвердили в пресс-службе румынской жандармерии.

«Мои коллеги были вынуждены использовать средства защиты (баллончики со слезоточивым газом), поскольку отдельные участники митинга начали забрасывать представителей полиции и жандармерии различными предметами и бутылками», - сказал руководитель пресс-службы Джеорджиан Енаке.

По его словам, около 25 человек, в том числе и полицейских, получили незначительные травмы. Двое жандармов были доставлены в одну из бухарестских больниц.

Столкновения произошли во время попыток манифестантов прорвать кордон полицейских и войти в здание правительства.

В пятницу, 10 августа, в Бухаресте проходит многотысячный митинг против правящей в стране коалиции во главе с Социал-демократической партией.

В митинге принимают участие около 10 тысяч человек, которые прибыли в Бухарест из разных регионов Румынии, а также из европейских стран - Норвегии, Голландии, Испании и других.

Главное требование протестующих – не подрывать основы независимого правосудия, не допускать к власти людей, у которых есть проблемы с уголовным законодательством. Манифестанты требуют также отставки правительства и проведения досрочных парламентских выборов.

Аналогичные мероприятия проходят во многих крупных городах страны.

Власти Румынии и мэрия Бухареста принимают усиленные меры безопасности.

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Известно также, что в настоящее время премьер-министр Румынии Виорика Денчиле, а также депутаты парламента находятся в отпуске.
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 Теги: Румыния, протесты

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Сегодня, 22:05 » Автор: Татьяна Ларина
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