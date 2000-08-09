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В больницы Бухареста обратились сотни пострадавших от действий полиции

В больницы Бухареста обратились сотни пострадавших от действий полиции При разгоне митинга пострадали как минимум 435 человек.

В столице Румынии Бухаресте в результате силового разгона антиправительственного митинга пострадали более 400 человек, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112 канал.

На данный момент за медицинской помощью обратились более 435 человек. Из них 45 человек доставлены в больницу. Всего на протест в Бухаресте вышли около 200 тысяч человек.

Ранее в Бухаресте во время антиправительственных протестов произошли столкновения митингующих с полицией. Правоохранители применили баллончики со слезоточивым газом и водяные пушки.

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Отметим, что в Бухаресте проходит многотысячный митинг против правящей коалиции во главе с Социал-демократической партией. Митингующие призывают правительство к отставке и проведению досрочных выборов. Кроме того, среди требований - придерживаться правосудия и не допускать к власти людей с уголовным прошлым.
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 Теги: Бухарест, митинг, пострадавшие

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Сегодня, 08:44 » Автор: Евгений Шевченко
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