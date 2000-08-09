Раздел: Мир
В Индонезии назвали новое количество жертв землетрясения
Число жертв землетрясения в Индонезии приближается к 400.
Травмы получили около 13 тысяч человек. Еще почти 390 тысяч были вынуждены покинуть свои дома, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В результате мощного землетрясения на индонезийском острове Ломбок погибли 389 человек. Такие последние данные сообщают западные СМИ со ссылкой на данные местных властей.
В частности, 387 из них погибли на этом острове, а еще двое – на Бали. При этом ожидается, число жертв в ближайшие дни продолжит увеличиваться.
Травмы получили около 13 тысяч человек. Еще почти 390 тысяч были вынуждены покинуть свои дома. Это составлет около 10% населения острова Ломбок.
Читайте также: Страшные последствия мощного землетрясения в Индонезии. Фото
Кроме того, установлено, что в результате подземных толчков уровень острова Ломбок поднялся на 25 сантиметров.
Травмы получили около 13 тысяч человек. Еще почти 390 тысяч были вынуждены покинуть свои дома, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В результате мощного землетрясения на индонезийском острове Ломбок погибли 389 человек. Такие последние данные сообщают западные СМИ со ссылкой на данные местных властей.
В частности, 387 из них погибли на этом острове, а еще двое – на Бали. При этом ожидается, число жертв в ближайшие дни продолжит увеличиваться.
Травмы получили около 13 тысяч человек. Еще почти 390 тысяч были вынуждены покинуть свои дома. Это составлет около 10% населения острова Ломбок.
Читайте также: Страшные последствия мощного землетрясения в Индонезии. Фото
Кроме того, установлено, что в результате подземных толчков уровень острова Ломбок поднялся на 25 сантиметров.
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