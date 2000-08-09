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Раздел: Мир  
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В Индонезии назвали новое количество жертв землетрясения

В Индонезии назвали новое количество жертв землетрясенияЧисло жертв землетрясения в Индонезии приближается к 400.

Травмы получили около 13 тысяч человек. Еще почти 390 тысяч были вынуждены покинуть свои дома, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

В результате мощного землетрясения на индонезийском острове Ломбок погибли 389 человек. Такие последние данные сообщают западные СМИ со ссылкой на данные местных властей.

В частности, 387 из них погибли на этом острове, а еще двое – на Бали. При этом ожидается, число жертв в ближайшие дни продолжит увеличиваться.

Травмы получили около 13 тысяч человек. Еще почти 390 тысяч были вынуждены покинуть свои дома. Это составлет около 10% населения острова Ломбок.

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Кроме того, установлено, что в результате подземных толчков уровень острова Ломбок поднялся на 25 сантиметров.
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 Теги: Индонезия, Землетрясение, жертвы

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Сегодня, 12:19 » Автор: Алена Шимко
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