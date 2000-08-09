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Раздел: Мир  
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Американский клоун-убийца получил 42 года тюрьмы

Американский клоун-убийца получил 42 года тюрьмы В прошлом году мужчина в костюме клоуна убил человека.

В США мужчину, который напал на свою жертву в костюме клоуна, приговорили к 42 годам тюрьмы по обвинению в убийстве второй степени, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Как стало известно, в мае 2017 года 37-летний Кристиан Гулзоу совершил нападение возле кафе в Денвере, надев перчатку с лезвиями длиной около восьми сантиметров, напоминающую на руку героя Фредди Крюгера из фильма "Кошмар на улице Вязов" сантиметров, нанеся на себя клоунский черно-белый макияж.

Осужденный рассказал, что убитый им 29-летний мужчина украл у него скутер и угрожал ему, а Гулзоу схватил жертву и не заметил, как нанес ему смертельные раны.

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В свою очередь, знакомые осужденные сообщили, что убийца был очень мрачным человеком, который любил ездить по городу в костюмах кинозлодеев и однажды нарядился в Джокером из комиксов о Бэтмене.
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 Теги: клоун, убийца

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Сегодня, 07:45 » Автор: Евгений Шевченко
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