Раздел: Мир
Американский клоун-убийца получил 42 года тюрьмы
В прошлом году мужчина в костюме клоуна убил человека.
В США мужчину, который напал на свою жертву в костюме клоуна, приговорили к 42 годам тюрьмы по обвинению в убийстве второй степени, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Как стало известно, в мае 2017 года 37-летний Кристиан Гулзоу совершил нападение возле кафе в Денвере, надев перчатку с лезвиями длиной около восьми сантиметров, напоминающую на руку героя Фредди Крюгера из фильма "Кошмар на улице Вязов" сантиметров, нанеся на себя клоунский черно-белый макияж.
Осужденный рассказал, что убитый им 29-летний мужчина украл у него скутер и угрожал ему, а Гулзоу схватил жертву и не заметил, как нанес ему смертельные раны.
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В свою очередь, знакомые осужденные сообщили, что убийца был очень мрачным человеком, который любил ездить по городу в костюмах кинозлодеев и однажды нарядился в Джокером из комиксов о Бэтмене.
В США мужчину, который напал на свою жертву в костюме клоуна, приговорили к 42 годам тюрьмы по обвинению в убийстве второй степени, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Как стало известно, в мае 2017 года 37-летний Кристиан Гулзоу совершил нападение возле кафе в Денвере, надев перчатку с лезвиями длиной около восьми сантиметров, напоминающую на руку героя Фредди Крюгера из фильма "Кошмар на улице Вязов" сантиметров, нанеся на себя клоунский черно-белый макияж.
Осужденный рассказал, что убитый им 29-летний мужчина украл у него скутер и угрожал ему, а Гулзоу схватил жертву и не заметил, как нанес ему смертельные раны.
Читайте также: Из-за пенсионерки в Эстонии перевернулся автобус с людьми
В свою очередь, знакомые осужденные сообщили, что убийца был очень мрачным человеком, который любил ездить по городу в костюмах кинозлодеев и однажды нарядился в Джокером из комиксов о Бэтмене.
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